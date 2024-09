Memphis Depay a signé au Brésil

L'attaquant international néerlandais Memphis Depay, sans club depuis son départ de l'Atlético Madrid en juin, a signé pour les Corinthians. La formation brésilienne l'a annoncé lundi.

L'ancien joueur du PSV Eindhoven, de Manchester United, de Lyon et plus récemment du FC Barcelone et de l'Atlético a signé jusqu'en 2026 pour le club de Sao Paulo, a précisé celui-ci.

Depay, 30 ans, titulaire dans l'équipe des Pays-Bas défaite par l'Angleterre en demi-finale de l'Euro 2024, arrive dans un club en grande difficulté, englué dans une crise financière et sportive: avec seulement 25 points en 25 matches, les Corinthians occupent la 17e place sur 20, synonyme de relégation en deuxième division.

Sa dernière expérience à l'Atlético, club avec lequel il a marqué 13 buts en 40 matches, a été gâchée par plusieurs blessures.

L'attaquant polyvalent totalise 46 buts en 98 sélections pour les Pays-Bas.

Ce transfert souligne la large domination du championnat brésilien en Amérique du Sud, où ses clubs ont remporté les cinq dernières éditions de la Copa Libertadores.

Avant Depay, le Brasileirao a récemment accueilli des stars mondiales en fin de carrière, comme l'attaquant uruguayen Luis Suarez, le milieu de terrain français Dimitri Payet, le Chilien Arturo Vidal ou encore le Colombien James Rodríguez.