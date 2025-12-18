Lionel Tschudi met fin à sa carrière d'arbitre

Samedi, Lionel Tschudi sera au sifflet pour la dernière fois un match de Super League. Le gestionnaire de fortune se consacrera ensuite à d'autres défis professionnels - et à sa famille.

Ramona Bieri

Lionel Tschudi met un terme à sa carrière. Comme l’a annoncé l’Association suisse de football (ASF), le Neuchâtelois de 36 ans a décidé de mettre fin à sa carrière active d’arbitre à la fin de l’année.

3373 jours après ses débuts en Super League, Tschudi dirigera samedi son 117e et dernier match dans l’élite du football suisse. Il sera au sifflet lors de la rencontre Sion–Winterthour (18h). Au total, il aura arbitré 222 matches sous l’égide de la Swiss Football League, dont 76 en Challenge League et 29 en Coupe de Suisse.

Il avait fait ses débuts en Super League le 25 septembre 2016 lors du match GC–Vaduz. À 27 ans, il était alors le plus jeune arbitre de la SFL. Au cours des neuf années suivantes, Tschudi est également intervenu à près de 120 reprises dans la Video Operations Room de Volketswil.

Longue pause suite à un accident

Tschudi n’a pas officié uniquement au niveau national. Nommé arbitre FIFA en 2017, il a notamment dirigé son premier match de qualification pour la Coupe du monde en 2021 entre la Croatie et Malte. Sans un grave accident, il aurait sans doute pu arbitrer encore davantage de rencontres.

En été 2021, il a dû interrompre sa carrière pendant plusieurs mois après s’être sectionné des tendons et des nerfs au pied. Une rechute au printemps 2022 l’a ensuite éloigné des terrains durant près d’une année supplémentaire. «C’est pourquoi je considère comme ma plus grande réussite le fait d’avoir pu revenir à mon meilleur niveau après deux longues pauses, afin de faire ce que j’aime», explique-t-il.

Après avoir pratiquement tout consacré à l’arbitrage durant les 20 dernières années, le gestionnaire de fortune se réjouit désormais de relever de nouveaux défis professionnels et de passer davantage de temps avec sa famille.