Lionel Messi achète un club de football

Lionel Messi poursuit ses investissements dans le football en rachetant l’UE Cornella. Un club catalan modeste, mais formateur, ancré dans la périphérie de Barcelone.

Blick Sport

Après Cristiano Ronaldo, c'est au tour de Lionel Messi d'investir dans le football espagnol. Si le Portugais a mis ses billes en deuxième division à Almeria, où il est entré dans le capital à hauteur de 25%, l'Argentin a lui décidé de racheter l'UE Cornella. Situé dans la périphérie de Barcelone, le club évolue au cinquième échelon du football espagnol.

«Cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne - un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone et qui perdure depuis», a écrit le club dans un communiqué ce jeudi.

Plusieurs beaux noms passés par l'UE Cornella

Cette saison, l'équipe se trouve actuellement classée troisième du cinquième groupe de D5. Une place synonyme de barrages d'accession en quatrième division.

Bien qu'il n'ait jamais évolué plus haut qu'au troisième échelon du football national (saison 2013-2014), le club catalan a vu passer dans ses rangs plusieurs jolis noms du football mondial. Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone puis à l'Inter Miami, où il a mis un terme à sa carrière en décembre, Jordi Alba a joué pour le club en M19 entre 2005 et 2007. Gardien d'Arsenal, mais aussi de la sélection espagnole, David Raya a lui été formé à l'UE Cornella avant de partir pour Blackburn à l'âge de 17 ans.