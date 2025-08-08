L'ancien gardien allemand Eike Immel est condamné à deux ans et deux mois de prison pour fraude dans 107 cas. Le champion d'Europe 1980 empruntait de l'argent sans le rembourser, causant un préjudice total de plus de 34'000 euros.

1/4 Eike Immel a été condamné à plus de deux ans de prison pour fraude. Photo: imago/Sportfoto Rudel

L’ancien gardien de but de l’équipe nationale allemande Eike Immel va devoir purger une peine de prison. Le champion d’Europe 1980 a été condamné à deux ans et deux mois derrière les barreaux pour fraude dans 107 cas.

«Nous avons considéré que tous les témoins étaient extrêmement crédibles. Avec une telle peine, la question du sursis ne se pose pas», a expliqué la juge du tribunal d’instance de Marburg, dans le Land de Hesse, non loin de Stallendorf, ville natale d’Eike Immel où il réside à nouveau depuis 2016.

La compagne d’Andreas Brehme parmi les victimes

Selon Bild, l’ancien gardien du Borussia Dortmund et du VfB Stuttgart empruntait régulièrement de l’argent sans jamais le rembourser. Il expliquait à ses créanciers qu’il se trouvait «dans une impasse financière». Au total, dans 106 cas, il aurait ainsi obtenu 34'340 euros (32'300 francs). Dans un autre cas, il n’a pas contracté de prêt mais a vendu des billets pour un match de l’Euro, empochant l’argent sans livrer les places.

Parmi les personnes flouées figure la compagne du champion du monde Andreas Brehme, décédé en février 2024. D’après l’acte d’accusation, Eike Immel lui doit 18'020 euros (16'950 francs). Il aurait également sollicité à plusieurs reprises Andreas Brehme lui-même. Ce dernier, entendu par la police en 2022, avait toutefois renoncé à porter plainte: «Il a souvent demandé de l’argent, environ 20'000 euros. Jusqu’à ce que nous disions non un jour.»

Eike Immel a accueilli le verdict de jeudi après-midi avec calme, quittant rapidement la salle d’audience sans un mot, rapporte Bild. Le jugement n’est pas encore définitif, ce qui laisse la possibilité à l’ancien joueur de faire appel.

Des antécédents judiciaires

En 2008, Eike Immel avait déjà été condamné pour escroquerie. Le préjudice, estimé alors à 15'000 euros (14'000 francs), lui avait valu une amende de 5200 euros (4890 francs). La même année, il avait également déclaré sa faillite personnelle.

Outre ses succès sur le terrain, Eike Immel est connu en Allemagne pour ses nombreuses apparitions dans des émissions de télé-réalité.