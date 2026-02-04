La fenêtre des transferts dans les grands championnats est fermée depuis lundi soir. Le moment est donc venu de revenir sur les dix transferts les plus importants de cet hiver.

Dominik Mani

La fenêtre de transfert hivernale est officiellement close depuis lundi soir dans les cinq plus grands championnats européens. Jusqu’au dernier moment, les clubs ont négocié les meilleurs joueurs, profitant de cette période cruciale avant la Coupe du monde prévue cet été. Beaucoup de joueurs ont cherché à maximiser leurs chances d’être sélectionnés, rendant le marché particulièrement animé. Voici les dix plus gros transferts de l’hiver.

Antoine Semenyo, Manchester City (66 millions de francs)

Sans surprise, le transfert le plus cher de l’hiver a eu lieu en Angleterre. Auteur d’une première partie de saison solide avec dix buts inscrits, l’ailier de Bournemouth Antoine Semenyo a rapidement attiré l’attention des clubs de Premier League. Liverpool, Chelsea et Arsenal se sont renseignés sur le Ghanéen, mais c’est finalement Manchester City qui a remporté la course. Les Skyblues ont déclenché la clause libératoire et versé 66 millions de francs au club du sud de l’Angleterre. À 26 ans, Semenyo poursuit sa belle forme à City, avec déjà quatre buts en cinq matches.

Marc Guéhi, Manchester City (21 millions)

Pour un peu plus de 21 millions de francs, Manchester City s’offre le capitaine de Crystal Palace et vainqueur de la FA Cup en titre. L’international anglais Marc Guéhi, défenseur central de 25 ans, était en fin de contrat cet été et avait clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas avec les Eagles. Outre City, Liverpool et Chelsea étaient également intéressés par l’ancien joueur des équipes de jeunes de Chelsea. Un transfert considéré comme une excellente affaire pour les champions d’Angleterre.

Jérémy Jacquet, Liverpool (60,6 millions)

Le plus gros transfert réalisé par le champion en titre ne rejoindra Liverpool que la saison prochaine. Jérémy Jacquet, considéré comme l’un des plus grands talents européens dans le secteur défensif central, a suscité l’intérêt de nombreux clubs prestigieux. Finalement, c'est Liverpool qui a remporté la mise pour un montant de 60 millions de francs, auxquels s’ajoutent d’éventuels bonus. A 20 ans, le jeune Français de Rennes devient le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire du club, derrière Virgil van Dijk, transféré de Southampton àLiverpool pour près de 79 millions de francs en janvier 2018.

Ademola Lookman, Atlético (32 millions)

Après plusieurs années à succès à l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman rejoint l’Espagne. L’Atlético Madrid a déboursé 32 millions de francs pour s’attacher les services de l’attaquant nigérian. Fenerbahçe Istanbul était également sur les rangs. A Madrid, Lookman est attendu pour dynamiser l’attaque dirigée par Diego Simeone. En Liga, l’Atlético occupe actuellement la troisième place, à neuf points du duo de tête, le Real Madrid et le FC Barcelone.

Connor Gallagher, Tottenham Hotspur (37 millions)

Pour s’offrir Ademola Lookman, l’Atlético Madrid a dû se séparer de certains joueurs coûteux. Connor Gallagher retourne ainsi à Londres après un an et demi passé dans la capitale espagnole. L’ancien joueur de Chelsea rejoint Tottenham, vainqueur de l’Europa League, pour tenter d’augmenter ses chances de participer à la Coupe du monde avec les Three Lions. Lors du match nul 2-2 contre le prétendant au titre Manchester City, le milieu anglais de 25 ans a inscrit le but de l’égalisation pour son équipe.

Brennan Johnson, Crystal Palace (37 millions)

L’été dernier, le Gallois s’était rendu célèbre auprès des supporters de Tottenham en permettant aux Spurs de remporter leur premier titre européen depuis longtemps, en marquant contre Manchester United en finale de l’Europa League. Six mois plus tard, il n’était plus régulièrement utilisé dans le nord de Londres et a saisi l’opportunité de relancer sa carrière en rejoignant Crystal Palace. En cinq matches de Premier League, l’ailier de 22 ans a été titulaire à chaque rencontre, mais attend toujours d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Niklas Füllkrug, Milan AC (prêt)

L’attaquant allemand n’a jamais vraiment trouvé son rythme à West Ham, freiné à plusieurs reprises par les blessures. Pour se préparer à la Coupe du monde, le joueur de 32 ans a été prêté au Milan AC. Jusqu’à présent, il n’a effectué que des apparitions partielles et n’a inscrit qu’un seul but avec les Rossoneri. Pour espérer une place dans la sélection allemande dirigée par Julian Nagelsmann, le coéquipier d’Ardon Jashari et de Zachary Athekame devra encore monter en puissance.

Brajan Gruda, RB Leipzig (prêt)

Tout comme Füllkrug, Brajan Gruda ambitionne de décrocher une place pour la Coupe du monde. Pour maximiser ses chances, le joueur de 21 ans a quitté temporairement son club d’origine, Brighton, pour rejoindre le RB Leipzig. Pour l’ancien joueur de Mayence, il s’agit d’un retour en Bundesliga qu’il souhaitait ardemment. Selon le journal «Bild», le joueur n’a pas rejoint Leipzig en jet privé, comme cela se voit souvent dans le monde du football, mais a parcouru les plus de 1000 kilomètres en voiture.

Pascal Gross, Brighton (1,84 million)

Il y a un an et demi, le Borussia Dortmund avait déboursé dix millions pour s’attacher les services de Pascal Gross, mais le milieu de terrain de 34 ans fait désormais son retour à Brighton, chez les Seagulls. Son départ de Dortmund a surpris de nombreux observateurs, car il faisait partie des titulaires réguliers sous l’entraîneur Niko Kovac. De retour sur son ancien lieu de travail, Gross s’est rapidement réadapté et a déjà marqué un but en cinq matches.

Jonas Adjetey, Wolfsburg (8,7 millions)

La Super League a également connu des mouvements importants cet hiver. Le FC Bâle a enregistré son transfert le plus cher le jour de la clôture du mercato: le défenseur central Jonas Adjetey a rejoint le VfL Wolfsburg pour près de neuf millions de francs. La décision de vendre le joueur de 22 ans a été prise par le conseil d’administration du club. «L’offre finale était irrésistible», a déclaré Reto Degen, président du club, dans un communiqué officiel. Contrairement aux cinq grands championnats européens, la fenêtre de transfert en Super League reste ouverte jusqu’au 16 février, laissant encore le temps au club bâlois de compenser ce départ.