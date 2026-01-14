DE
Grâce à un but de Sadio Mané
Le Sénégal bat l'Egypte et file en finale de la CAN

Le Sénégal s'impose face à l'Egypte 1-0 à Tanger et devient le premier finaliste de la CAN 2025. Sadio Mané a scellé la victoire grâce à un tir précis à la 78e minute.
Sadio Mané a été décisif mercredi à Tanger.
Photo: Themba Hadebe
ATS Agence télégraphique suisse

Le Sénégal est le premier finaliste de la CAN 2025. A Tanger, les Lions de la Teranga ont battu une décevante Egypte 1-0 au terme d'une demi-finale peu spectaculaire.

La décision est venue d'une frappe précise de Sadio Mané à la 78e, alors que le spectre des prolongations se profilait. Le succès des Sénégalais est mérité, car ils ont fait l'essentiel du jeu mais ont peiné à se créer des occasions.

Les Pharaons trop attentistes

Les Pharaons se sont massés en défense en abandonnant quasiment toute ambition offensive. Leur premier tir cadré, par Marmoush, a ainsi été enregistré à la... 95e. Cette tactique attentiste et incompréhensible n'a au final pas été couronnée de succès. 

