Après le maillot domicile, c'est maintenant le futur maillot des gardiens de l'équipe nationale suisse qui aurait fuité. Il s'agirait d'un maillot auquel il faudrait s'habituer pour Gregor Kobel et les autres gardiens.

1/6 Puma devrait désormais proposer aux gardiens de but un maillot orné de motifs kaléidoscopiques. Photo: Instagram

Andrea Cattani

On ne sait pas encore si la Nati participera à la prochaine Coupe du monde. L’équipe de Suisse a encore besoin d’au moins un point pour valider son billet pour la phase finale. Mais une chose devient de plus en plus concrète: à quoi ressemblera le maillot que porteront les joueurs de Murat Yakin à l’avenir.

Début octobre, le nouveau maillot principal de la Suisse a fuité. Sans surprise, il reste rouge, dans un style classique, et ne présente pas de grands changements de design.

Le maillot des gardiens, en revanche, pourrait se démarquer bien davantage. C’est du moins ce que laissent penser les images actuellement diffusées sur Internet, où l’on aperçoit Gregor Kobel et ses coéquipiers avec une tenue pour le moins inhabituelle.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Selon ces images, les gardiens suisses devraient arborer un maillot bleu clair agrémenté d’un motif très voyant, rappelant la vue à travers un kaléidoscope. De quoi, peut-être, perturber les attaquants adverses au moment de conclure?

Il n’est toutefois pas encore certain qu’il s’agisse bien du maillot officiel pour la prochaine campagne. Contrairement à l’équipementier Adidas, Puma n’a pour l’instant pas levé le voile sur son design définitif.

En attendant, la Nati continue d’évoluer avec sa tenue actuelle, qui a déjà fait ses preuves. Peut-être même que les joueurs pourront célébrer leur qualification pour la Coupe du monde dès samedi, lors du match à domicile face à la Suède.