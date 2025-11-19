Le FC Barcelone jouera au Camp Nou en Champions League

l'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en Champions League

L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Champions League dans son stade du Camp Nou partiellement rénové, a annoncé mercredi le club champion d'Espagne en titre. «L'UEFA a accepté la demande, considérant que toutes les conditions nécessaires avaient été remplies.»

Cette annonce intervient quelques jours après que le Barça a annoncé son retour dès samedi en championnat dans son stade mythique, qui fait l'objet depuis deux ans et demi de travaux de rénovation gigantesques dont la fin a été plusieurs fois repoussée. Le Barça accueillera donc au Camp Nou l'Eintracht Francfort en C1 le 9 décembre, un peu plus de deux semaines après l'avoir réintégré en Liga contre l'Athletic Bilbao.

Mais si Barcelone retrouve le Camp Nou, ce sera avec une capacité temporaire de 45'401 spectateurs, qui passera à 105'000 une fois les travaux de la tribune supérieure achevés, ce qui en fera le plus grand stade d'Europe.

Le retard pris dans les travaux représente une perte considérable pour le géant catalan qui connaît des difficultés financières et a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. On estime qu'au final Barcelone dépensera 1,5 milliard d'euros (1,74 milliard de dollars) pour la reconstruction du Camp Nou.

Source: AFP