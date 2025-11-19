Le FC Barcelone jouera au Camp Nou en Champions League

La Suisse contre le Pays de Galles
Les Suissesses termineront l’année contre une équipe qui va leur rappeler de bons souvenirs. La troupe de Rafel Navarro affrontera en amical le Pays de Galles, le mardi 2 décembre à Jerez de la Frontera (12h). Quatre jours plus tôt, déjà en Andalousie, elle rencontrera la Belgique pour la première du nouveau sélectionneur (19h). Les coéquipières de Lia Wälti avaient battu les Galloises lors du barrage pour la Coupe du monde 2023 (2-1 ap). Elles avaient validé leur billet pour l’Australie/Nouvelle-Zélande grâce à une réussite de Fabienne Humm à la 121e. La sélection pour ce dernier rassemblement de l’année sera dévoilée mercredi prochain (10h30).
l'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en Champions League
L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Champions League dans son stade du Camp Nou partiellement rénové, a annoncé mercredi le club champion d'Espagne en titre. «L'UEFA a accepté la demande, considérant que toutes les conditions nécessaires avaient été remplies.»
Cette annonce intervient quelques jours après que le Barça a annoncé son retour dès samedi en championnat dans son stade mythique, qui fait l'objet depuis deux ans et demi de travaux de rénovation gigantesques dont la fin a été plusieurs fois repoussée. Le Barça accueillera donc au Camp Nou l'Eintracht Francfort en C1 le 9 décembre, un peu plus de deux semaines après l'avoir réintégré en Liga contre l'Athletic Bilbao.
Mais si Barcelone retrouve le Camp Nou, ce sera avec une capacité temporaire de 45'401 spectateurs, qui passera à 105'000 une fois les travaux de la tribune supérieure achevés, ce qui en fera le plus grand stade d'Europe.
Le retard pris dans les travaux représente une perte considérable pour le géant catalan qui connaît des difficultés financières et a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. On estime qu'au final Barcelone dépensera 1,5 milliard d'euros (1,74 milliard de dollars) pour la reconstruction du Camp Nou.
Source: AFP
Grasshopper privé de son meilleur buteur pendant un mois
Grasshopper devra se passer de son meilleur buteur lors du mois à venir. Le Danois Jonathan Asp Jensen souffre d'une blessure aux adducteurs, a annoncé le club zurichois mercredi.
L'attaquant de 19 ans, prêté cette saison par le Bayern Munich, a marqué cinq buts en douze matches de Super League. Il a également délivré quatre passes décisives.
Servette Chênois à domicile en quarts
Seul rescapé romand, Servette Chênois évoluera à domicile en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Genevoises, leaders du championnat, accueilleront Rapperswil-Jona selon le tirage au sort effectué mercredi.
Les autres affiches mettront aux prises Young Boys et Thoune, St-Gall et Bâle, ainsi que Lucerne et Zurich. En cas de qualification, les Grenat se frotteraient en demi-finales aux Lucernoises ou aux Zurichoises, tenantes du titre. Les quarts de finale sont prévus les 13/14 décembre, les demi-finales les 21/22 février 2026.
Source: ATS
Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial 2026 sera son dernier
Le Portugais Cristiano Ronaldo a déclaré mardi que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière. Ceci alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.
Interrogé par visio-conférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad pour savoir si le Mondial 2026, qui aura lieu cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, serait son dernier, le quintuple ballon d'or a répondu: «Oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment».
Source: ATS
Real Madrid: Tchouaméni blessé à la cuisse gauche
Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni souffre d'une blessure à la cuisse gauche. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.
«Après les examens réalisés aujourd'hui par le service médical du Real Madrid, notre joueur Aurélien Tchouaméni a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche (arrière de la cuisse, NDLR)», écrit le Real dans un communiqué, sans donner de durée potentielle d'absence.
Selon la presse espagnole, le milieu défensif français devrait être indisponible au moins trois semaines. Il ne sera donc pas convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan.
Edimilson Fernandes au repos forcé pour de longs mois
Young Boys devra composer pendant «plusieurs mois» sans Edimilson Fernandes, déplore mercredi le club bernois. Le milieu valaisan s'est blessé au mollet gauche dimanche face à Bâle en Super League.
L'international suisse de 29 ans, qui s'était blessé tout seul après un quart d'heure de jeu, souffre d'une «grave lésion musculaire et tendineuse dans le mollet gauche». La blessure sera traitée de manière conservatrice, souligne encore YB dans son communiqué
Source: ATS
Le défenseur de l'Atlético Madrid Robin Le Normand est blessé
Le défenseur de l'Atlético Madrid Robin Le Normand, sorti mardi soir en première mi-temps du match de Ligue des champions face à l'Union St-Gilloise après un choc avec un joueur adverse, souffre «d'une lésion» au genou gauche, a annoncé mercredi le club mardilène.
Le défenseur madrilène est entré en collision avec Adem Zorgane, milieu de terrain de l'Union St-Gilloise, au bout d'une vingtaine de minutes de jeu à Madrid. Malgré les soins prodigués, il est sorti en boitillant alors que le score était de 0-0. L'Atlético Madrid a fini par s'imposer 3-1.
Le Normand «souffre d'une lésion de haut grade de la capsule postérieure du genou gauche», a indiqué mercredi le club espagnol sur X, précisant que ni les «ligaments» ni les «ménisques» n'avaient été touchés. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée. Le joueur pourrait toutefois manquer les deux prochains matches de la Roja pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, le 15 novembre en Géorgie et le 18 novembre à domicile face à la Turquie.
Source: AFP
L'Inter et l'AC Milan officiellement co-propriétaires de San Siro
L'Inter et l'AC Milan sont devenus mercredi officiellement co-propriétaires de San Siro qui appartenait jusque-là à la ville de Milan, étape cruciale dans leur projet de nouveau stade. «L'AC Milan et l'Inter annoncent qu'ils ont signé ce mercredi l'acte de vente avec la municipalité de Milan pour l'acquisition de l'espace urbain San Siro, composé du stade Meazza et des terrains environnants», ont précisé les deux clubs dans un communiqué commun.
La vente du stade avait été acceptée par le conseil municipal de Milan le 30 septembre dernier au terme de plus de onze heures de débats, par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions. L'AC Milan et l'Inter ont déboursé 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager. Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il sera conçu par les cabinets d'architectes Foster + Partners et MANICA.
San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, est l'un des stades les plus emblématiques du football européen, souvent comparé à une cathédrale de béton, est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places. Il sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction de la nouvelle enceinte seront en voie d'achèvement.
Source: AFP
Stefano Pioli licencié par la Fiorentina
La Fiorentina, lanterne rouge du Championnat d'Italie, a relevé de ses fonctions son entraîneur Stefano Pioli, arrivé en juillet dernier. Elle l'a annoncé dans un communiqué mardi.
L'équipe a été confiée provisoirement à Daniele Galloppa, précise le club toscan qui fêtera la saison prochaine son 100e anniversaire.
Depuis l'arrivée de Pioli, la Viola n'a empoché que quatre points en dix journées de Serie A, avec quatre nuls et six défaites, soit le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison.
Selon la presse italienne, la Fiorentina pense pour lui succéder à Roberto D'Aversa, passé par Parme, Lecce et Empoli, ou à Paolo Vanoli, sans club depuis son départ du Torino en juin dernier, après une seule saison.
De son côté, Pioli vient de connaître en moins de dix-huit mois trois clubs: l'AC Milan qui n'a pas souhaité prolonger son contrat après cinq saisons (2019-24), le club saoudien d'Al-Nassr qui l'a remercié après une saison (2024-25) et la Fiorentina.
Pioli est le troisième entraîneur à perdre son poste en Serie A cette saison, après Igor Tudor (Juventus) et Patrick Vieira (Genoa), tous remerciés lors des neuf derniers jours.
David von Ballmoos out pour un moment
Ainsi, c’est à nouveau Amir Saipi (25 ans) qui gardera la cage luganaise contre Saint-Gall. En septembre, après sa rétrogradation, il avait refusé de faire le déplacement avec l’équipe – ironie du sort, c’était déjà pour un match face aux Saint-Gallois.