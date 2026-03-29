Le coach de Tottenham n'aura tenu que 44 jours
Tottenham a annoncé le départ de l'entraîneur Igor Tudor (47 ans). Le Croate n'était en poste que depuis... 44 jours! Les Spurs occupent le 17e rang de Premier League.
«Nous pouvons confirmer qu'il a été convenu d'un commun accord que l'entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat», a indiqué le club londonien dans un communiqué, sans nommer son successeur. Tudor n'a officié qu'à sept reprises depuis sa nomination en février, pour une victoire, un nul et cinq défaites.
Tottenham ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation.
Un nouveau directeur sportif pour le Servette FC
Le Servette FC a nommé un nouveau directeur sportif nommé John Williams, dernièrement actif à Amiens et à Bordeaux.
«De nationalité britannique, il a un parcours dans plusieurs clubs de haut niveau qui lui a permis d’acquérir une vision stratégique solide ainsi qu’une parfaite connaissance des exigences du football moderne. Dans le cadre de sa prise de fonction, John Williams travaillera en étroite collaboration avec la commission sportive du club. Cette dernière l’accompagnera activement durant cette phase de transition, afin d’assurer une continuité dans les orientations sportives et de garantir une intégration optimale au sein du Servette FC», assure le club grenat dans un communiqué publié ce jeudi.
Le Sénégal fait appel au TAS
La Fédération sénégalaise de football a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer sur tapis vert la CAN 2025 au Maroc. Ceci après une finale chaotique que le Sénégal avait remporté 1-0 sur le terrain, a fait savoir le TAS mercredi.
"L'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'afrique des nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0", a détaillé l'instance basée à Lausanne dans un communiqué.
Le FC Séville limoge son entraîneur
Le FC Séville, 15e du championnat espagnol, a limogé son entraîneur argentin Matías Almeyda. Celui-ci était arrivé en début de saison dans le club andalou qui compte dans son effectif les Suisses Djibril Sow et Ruben Vargas.
Le FC Séville, qui est à trois points de la zone de relégation, a publié un bref communiqué dans lequel il remercie l'ancien milieu de terrain de 53 ans, qui a dirigé l'équipe à 32 reprises (29 matches en Liga et trois en Coupe du Roi). Le communiqué ne mentionne pas de remplaçant ni un éventuel entraîneur intérimaire, à l'aube d'une trêve internationale de deux semaines.
Source: AFP
Chelsea sanctionné pour des infractions commises sous Roman Abramovich
Chelsea a écopé d'une amende de 10 millions de livres sterling (10,5 mio de francs) et d'une interdiction de transferts avec sursis. Ces sanctions sont la conséquence de paiements non déclarés à des joueurs et agents officieux sous l'ère du précédent propriétaire Roman Abramovich, a annoncé la ligue anglaise.
Le club de l'ouest londonien a lui-même signalé les faits en 2022 au moment du rachat par Todd Boehly, ce qui a été pris en compte. L'enquête menée a établi «qu'entre 2011 et 2018, des paiements non déclarés provenant de tiers associés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non enregistrés et à d'autres tiers», a écrit la Premier League dans un communiqué. «Ces paiements ont été effectués au profit du Chelsea FC et auraient dû être considérés comme ayant été effectués par le club.»
(ATS)
Karim Sow suspendu deux matches
À la 48e minute, Karim Sow (22 ans) marche sur le tendon d’Achille du technicien d’YB Alvyn Sanches (23 ans) lors d’une intervention trop engagée. L’arbitre Luca Cibelli n’hésite pas une seconde et renvoie Sow aux vestiaires avec un carton rouge direct.
Lundi, la ligue a annoncé qu'il est suspendu pour les deux prochaines rencontres. Lausanne devra donc se passer de son défenseur lors des matches contre Lucerne (à l’extérieur) et Winterthour (à domicile).
Le week-end prochain, les joueurs de Super League suivants seront également suspendus pour accumulation de cartons jaunes: Houboulang Mendes (Servette) et Joël Monteiro (YB).
Peugeot renoue avec le FC Sochaux-Montbéliard
Peugeot et le FC Sochaux-Montbéliard ont officialisé jeudi leur nouveau partenariat et dévoilé le nouveau maillot du club de football, dans l'atelier de montage du groupe Stellantis à Sochaux (Doubs), berceau de la célèbre marque automobile.
«C'est un retour vers nos racines», a souligné Alain Favey, directeur général de Peugeot. Il s'est refusé à préciser le montant de ce partenariat, conclu pour cinq ans, et appelé à évoluer «en fonction des performances du club», actuellement troisième de National.
L'accord se concrétise par la présence de la marque sur les maillots et tenues des joueurs, ainsi que des jeunes du centre de formation du club, et par le parrainage de matches et d'événements durant la saison. Le FCSM a été créé en 1928 par le constructeur automobile Peugeot, qui en a été propriétaire jusqu'en juillet 2015, date à laquelle il l'a cédé au chinois Ledus.
Source: AFP
Douline reste au SFC
David Douline se plaît à Genève. Le milieu français de 32 ans a prolongé son contrat avec Servette jusqu'en 2028 avec une option pour une année supplémentaire, ont annoncé les Grenat mercredi. Il avait rejoint le SFC en 2021.
Source: ATS
Kyle Walker prend sa retraite internationale
Le défenseur anglais Kyle Walker (35 ans) a annoncé mardi la fin de sa carrière internationale, riche de 96 sélections et de cinq tournois majeurs sous le maillot des Three Lions. Il a atteint à deux reprises la finale de l'Euro, en 2021 et 2024.
«Je suis triste de prendre cette décision, mais je suis aussi très fier de ce que j'ai accompli avec l'Angleterre», a déclaré dans un communiqué le latéral droit de Burnley, formé à Sheffield United, passé par Tottenham (2009-2017) et multititré avec Manchester City (2017-2025).
Le défenseur réputé pour son impressionnante vitesse de course a débuté avec le maillot national sous Fabio Capello, en novembre 2011 contre l'Espagne à Wembley, où il est entré en jeu à la place de Scott Parker, son actuel entraîneur à Burnley.
Kyle Walker a été un des hommes de base de Gareth Southgate (2016-2024), le sélectionneur qui a ramené l'Angleterre au centre du jeu. Avec lui, il était titulaire lors des championnats d'Europe en 2021 et 2024, terminés sur une défaite en finale contre l'Italie et l'Espagne, respectivement, et durant les Coupes du monde en 2018 (défaite en demi-finale) et 2022 (élimination en quarts).
Il a participé aux deux premiers rassemblements de Thomas Tuchel, l'actuel sélectionneur, en mars et juin 2025, et n'a plus été appelé depuis.
Une énorme humiliation pour Granit Xhaka et Sunderland
Le parcours de Sunderland en FA Cup a pris fin dimanche en 8es de finale. Les Black Cats de Granit Xhaka ont été éliminés par Port Vale, un club de troisième division (1-0).
Auteur d'une bonne saison pour son retour en Premier League, Sunderland a donc échoué en Coupe face à la lanterne rouge de League One (3e division). Le seul but du match a été inscrit par l'international néo-zélandais Ben Waine à la 29e, alors que Xhaka n'a fait son apparition sur le pré qu'en fin de match (83e).
Port Vale sera le seul représentant de League One en quart de finale après l'élimination de Mansfield la veille face à Arsenal (2-1).