Le coach de Tottenham n'aura tenu que 44 jours

Tottenham a annoncé le départ de l'entraîneur Igor Tudor (47 ans). Le Croate n'était en poste que depuis... 44 jours! Les Spurs occupent le 17e rang de Premier League.

«Nous pouvons confirmer qu'il a été convenu d'un commun accord que l'entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat», a indiqué le club londonien dans un communiqué, sans nommer son successeur. Tudor n'a officié qu'à sept reprises depuis sa nomination en février, pour une victoire, un nul et cinq défaites.

Tottenham ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation.