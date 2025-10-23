Le club «stagne», le FC Zurich licencie son entraîneur
Le FC Zurich a licencié jeudi son entraîneur en chef Mitchell van der Gaag car le club «stagne», selon les termes du communiqué du club. L'entraîneur-assistant Dennis Hediger prend l'intérim.
Le président du FC Zurich Ancillo Canepa s'est montré insatisfait des performances du technicien néerlandais de 53 ans, arrivé au terme du dernier championnat. Van der Gaag n'aura dirigé la première équipe qu'à onze reprises, pour cinq victoires.
Le club zurichois est pour l'heure 8e du classement de Super League avec 13 points, à égalité avec Lugano et Lucerne. Les Zurichois ont concédé la défaite lors de leurs deux dernières rencontres, d'abord face à son rival Grasshoper puis face à Lugano.
Le FCZ est également hors du jeu en Coupe de Suisse. Il avait été éliminé en 16es de finale par le Stade nyonnais aux tirs au but fin septembre.
Nez cassé pour l'attaquant de Lugano Kevin Behrens
Le FC Lugano a annoncé que son attaquant allemand Kevin Behrens (34 ans) a subi une fracture du nez suite à un choc à la fin du match contre le FC Zurich, samedi dernier
L'attaquant passe en ce moment les examens nécessaires qui lui permettront de créer un masque de protection afin de reprendre l'entraînement.
L'ancien joueur de Wolfsburg a inscrit trois buts en Super League depuis le début de l'exercice.
Le Bayern Munich prolonge avec Vincent Kompany
Le Bayern Munich et son entraîneur Vincent Kompany (39 ans) poursuivent leur collaboration fructueuse. Initialement lié au club jusqu’en 2027, Vincent Kompany a vu son contrat prolongé jusqu’en 2029, confirmant la confiance du club en son leadership. Arrivé au Bayern à l’été 2024, le Belge a rapidement su s’imposer dans son rôle d’entraîneur.
Dans un communiqué publié mardi par le club champion en titre, il s’est dit enthousiaste et reconnaissant: «Je suis reconnaissant, honoré et je tiens à remercier le FC Bayern pour la confiance et l’environnement de travail qu’il m’a offert dès le premier jour. J’ai l’impression d’être ici depuis bien plus longtemps et de bien comprendre le club. C’est une expérience formidable jusqu’à présent ; nous avons entamé une merveilleuse aventure. Continuons à travailler dur et à célébrer encore de nombreux succès!»
Contrat prolongé pour Nils Reichmuth
Nils Reichmuth (23 ans) a prolongé d'un an son contrat avec le FC Thoune, soit jusqu'à fin juin 2028. Le milieu offensif évolue avec le club bernois, actuel leader de Super League, depuis août 2024.
Young Boys affrontera le Sparta Prague en Europa Cup
L'équipe féminine des Young Boys connaît son adversaire des 8es de finale de la toute nouvelle Europa Cup. Les championnes de Suisse, tombeuses de Sarajevo au dernier tour des qualifications, se mesureront au Sparta Prague.
Le match aller se déroulera le 11 ou le 12 novembre dans la capitale tchèque, le match retour à Berne le 19 ou le 20 novembre. Le vainqueur de ce duel affrontera les Belges d'Anderlecht ou l'Austria Vienne en quarts de finale, selon un tirage au sort effectué vendredi.
Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa
Aston Villa a annoncé qu'aucun supporter du Maccabi Tel-Aviv ne pourrait assister à la rencontre d'Europa League entre les deux clubs le 6 novembre à Birmingham. La décision a été prise en raison des «préoccupations en matière de sécurité publique» que poserait leur présence.
Le club a indiqué dans un communiqué avoir suivi l'avis du Safety Advisory Group (SAG) de la ville de Birmingham, chargé de gérer la sécurité des matches au Villa Park. Elle a conseillé de n'autoriser aucun supporter de l'équipe israélienne à assister au match.
Blessé, Adrien Rabiot pourrait manquer un mois de compétition
Coup dur pour l’AC Milan. Le club lombard a annoncé que son milieu de terrain Adrien Rabiot (30 ans) souffrait d’une lésion au muscle soléaire du mollet, détectée lors de nouveaux examens médicaux. Son sélectionneur, Didier Deschamps, avait en effet déjà évoqué un « coup» reçu à l'entraînement, la veille du second match du rassemblement de l'équipe de France.
D’après les informations de Sky Sport, l’international français pourrait toutefois être absent environ un mois. Une mauvaise nouvelle pour Massimiliano Allegri, qui a rapidement fait de lui un élément clé de son dispositif malgré une arrivée tardive.
Eugen Polanski reste entraîneur de Borussia Mönchengladbach
Eugen Polanski (39 ans) reste pour l'instant entraîneur de Borussia Mönchengladbach. Le nouveau directeur sportif du club, Rouven Schröder, l'a confirmé lors de sa présentation.
Polanski avait récemment été nommé à titre intérimaire après le limogeage de Gerardo Seoane. Le Borussia compte les Suisses Nico Elvedi et Jonas Omlin dans son effectif.
Frenkie de Jong prolonge au Barça
Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong a prolongé de trois ans son contrat, jusqu'en juin 2029, a annoncé mercredi le club catalan.
L'international néerlandais de 28 ans, passé de l'Ajax Amsterdam à Barcelone en 2019, en est à septième saison au Barça. Il a remporté avec le club catalan deux titres de champion d'Espagne et deux Coupes du roi. Parfois contesté depuis son arrivée au Barça, De Jong est devenu la saison dernière un élément clé du milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick.
De Jong, qui est un des joueurs les mieux payés du club, a accepté une réduction de salaire dans le cadre de sa prolongation de contrat, rapportent des médias espagnols. Son nouveau contrat comporte une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, selon les médias espagnols.
Source: AFP
La République tchèque se sépare de son sélectionneur Hasek
La Fédération tchèque de football tire les conséquences de l'humiliante défaite 2-1 contre les Iles Féroé en match de qualification pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national Ivan Hasek doit quitter son poste, a annoncé mercredi à Prague le président du comité directeur David Trunda.
Hasek, âgé de 62 ans, entraînait l'équipe depuis janvier 2024. On ne sait pas encore qui prendra sa succession. Il s'agira d'abord de trouver une solution provisoire, a-t-on précisé.
Le billet direct pour la Coupe du monde dans le groupe L est pratiquement hors de portée pour la République tchèque, qui accuse trois points de retard et une différence de buts de -15 sur la Croatie. Une victoire contre la lanterne rouge Gibraltar le 17 novembre permettrait au moins d'assurer la participation aux barrages. Si le succès n'était pas au rendez-vous, les Féroïens pourraient alors les coiffer au poteau.
Source: ATS