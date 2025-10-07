Le Bayern prépare déjà son mercato 2026

L’effectif du Bayern Munich est souvent jugé trop restreint. C’est pourquoi le directeur sportif du club, Max Eberl, s’affaire déjà à renforcer l’équipe pour 2026. Selon les informations de Sky, les Bavarois auraient coché un nouveau nom sur leur liste de transferts: celui du jeune Saïd El Mala, la pépite offensive du FC Cologne. Le club promu a d’ailleurs refusé cet été une offre de 20 millions d’euros en provenance de Brighton, alors que l’ailier gauche n’avait jusque-là évolué qu’en prêt au Viktoria Cologne, en 3e division.

Mais le jeune joueur a rapidement prouvé sa valeur: en six rencontres de Bundesliga, il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Son contrat, récemment prolongé sans clause libératoire, court jusqu’à l’été 2030. Un départ dès cet hiver, pour sa première saison dans l’élite, semble donc peu probable – à moins d’une offre particulièrement élevée.

Par ailleurs, le Bayern aurait également dans le viseur Marc Guehi de Crystal Palace et Dusan Vlahovic de la Juventus. Le premier, proche de rejoindre Liverpool cet été, est sous contrat à Londres jusqu’à l’été prochain et pourrait succéder à Minjae Kim, pressenti sur le départ. Quant à Dusan Vlahovic, lui aussi en fin de contrat l’été prochain, il serait, selon le quotidien «Bild», très intéressé par un transfert à Munich. Leur situation contractuelle pourrait rendre leur arrivée possible dès cet hiver, à un prix relativement abordable.