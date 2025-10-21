Le Bayern Munich prolonge avec Vincent Kompany
Le Bayern Munich et son entraîneur Vincent Kompany (39 ans) poursuivent leur collaboration fructueuse. Initialement lié au club jusqu’en 2027, Vincent Kompany a vu son contrat prolongé jusqu’en 2029, confirmant la confiance du club en son leadership. Arrivé au Bayern à l’été 2024, le Belge a rapidement su s’imposer dans son rôle d’entraîneur.
Dans un communiqué publié mardi par le club champion en titre, il s’est dit enthousiaste et reconnaissant: «Je suis reconnaissant, honoré et je tiens à remercier le FC Bayern pour la confiance et l’environnement de travail qu’il m’a offert dès le premier jour. J’ai l’impression d’être ici depuis bien plus longtemps et de bien comprendre le club. C’est une expérience formidable jusqu’à présent ; nous avons entamé une merveilleuse aventure. Continuons à travailler dur et à célébrer encore de nombreux succès!»
Contrat prolongé pour Nils Reichmuth
Nils Reichmuth (23 ans) a prolongé d'un an son contrat avec le FC Thoune, soit jusqu'à fin juin 2028. Le milieu offensif évolue avec le club bernois, actuel leader de Super League, depuis août 2024.
Young Boys affrontera le Sparta Prague en Europa Cup
L'équipe féminine des Young Boys connaît son adversaire des 8es de finale de la toute nouvelle Europa Cup. Les championnes de Suisse, tombeuses de Sarajevo au dernier tour des qualifications, se mesureront au Sparta Prague.
Le match aller se déroulera le 11 ou le 12 novembre dans la capitale tchèque, le match retour à Berne le 19 ou le 20 novembre. Le vainqueur de ce duel affrontera les Belges d'Anderlecht ou l'Austria Vienne en quarts de finale, selon un tirage au sort effectué vendredi.
Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa
Aston Villa a annoncé qu'aucun supporter du Maccabi Tel-Aviv ne pourrait assister à la rencontre d'Europa League entre les deux clubs le 6 novembre à Birmingham. La décision a été prise en raison des «préoccupations en matière de sécurité publique» que poserait leur présence.
Le club a indiqué dans un communiqué avoir suivi l'avis du Safety Advisory Group (SAG) de la ville de Birmingham, chargé de gérer la sécurité des matches au Villa Park. Elle a conseillé de n'autoriser aucun supporter de l'équipe israélienne à assister au match.
Blessé, Adrien Rabiot pourrait manquer un mois de compétition
Coup dur pour l’AC Milan. Le club lombard a annoncé que son milieu de terrain Adrien Rabiot (30 ans) souffrait d’une lésion au muscle soléaire du mollet, détectée lors de nouveaux examens médicaux. Son sélectionneur, Didier Deschamps, avait en effet déjà évoqué un « coup» reçu à l'entraînement, la veille du second match du rassemblement de l'équipe de France.
D’après les informations de Sky Sport, l’international français pourrait toutefois être absent environ un mois. Une mauvaise nouvelle pour Massimiliano Allegri, qui a rapidement fait de lui un élément clé de son dispositif malgré une arrivée tardive.
Eugen Polanski reste entraîneur de Borussia Mönchengladbach
Eugen Polanski (39 ans) reste pour l'instant entraîneur de Borussia Mönchengladbach. Le nouveau directeur sportif du club, Rouven Schröder, l'a confirmé lors de sa présentation.
Polanski avait récemment été nommé à titre intérimaire après le limogeage de Gerardo Seoane. Le Borussia compte les Suisses Nico Elvedi et Jonas Omlin dans son effectif.
Frenkie de Jong prolonge au Barça
Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong a prolongé de trois ans son contrat, jusqu'en juin 2029, a annoncé mercredi le club catalan.
L'international néerlandais de 28 ans, passé de l'Ajax Amsterdam à Barcelone en 2019, en est à septième saison au Barça. Il a remporté avec le club catalan deux titres de champion d'Espagne et deux Coupes du roi. Parfois contesté depuis son arrivée au Barça, De Jong est devenu la saison dernière un élément clé du milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick.
De Jong, qui est un des joueurs les mieux payés du club, a accepté une réduction de salaire dans le cadre de sa prolongation de contrat, rapportent des médias espagnols. Son nouveau contrat comporte une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, selon les médias espagnols.
Source: AFP
La République tchèque se sépare de son sélectionneur Hasek
La Fédération tchèque de football tire les conséquences de l'humiliante défaite 2-1 contre les Iles Féroé en match de qualification pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national Ivan Hasek doit quitter son poste, a annoncé mercredi à Prague le président du comité directeur David Trunda.
Hasek, âgé de 62 ans, entraînait l'équipe depuis janvier 2024. On ne sait pas encore qui prendra sa succession. Il s'agira d'abord de trouver une solution provisoire, a-t-on précisé.
Le billet direct pour la Coupe du monde dans le groupe L est pratiquement hors de portée pour la République tchèque, qui accuse trois points de retard et une différence de buts de -15 sur la Croatie. Une victoire contre la lanterne rouge Gibraltar le 17 novembre permettrait au moins d'assurer la participation aux barrages. Si le succès n'était pas au rendez-vous, les Féroïens pourraient alors les coiffer au poteau.
Source: ATS
St-Gall doit se passer de Konietzke, blessé au pied
Le FC Saint-Gall devra vraisemblablement se passer de Corsin Konietzke pendant un mois. Le milieu de terrain de 19 ans s'est blessé à la cheville droite vendredi lors du match de qualification pour l'Euro de l'équipe nationale suisse des M21 contre l'Islande (0-0).
Source: ATS
Young Boys: Imke Wübbenhorst prolonge jusqu'en 2028
L'Allemande Imke Wübbenhorst (36 ans) a prolongé jusqu'en 2028 son contrat d'entraîneure de l'équipe féminine des Young Boys. Elle occupe le poste depuis 2022 et a mené le club au titre de champion la saison dernière.
La montagne de dettes du Barça ne diminue pas
Le FC Barcelone reste confronté à près de 150 millions de francs suisses de dettes de transfert envers d’autres clubs.
Les Catalans doivent 38 millions d’euros à Leeds United pour la superstar Raphinha, 22 millions à Séville pour Jules Koundé, 18 millions au Bayern Munich pour Robert Lewandowski et 12 millions à l’ancien joueur de Manchester City, Ferran Torres. Des sommes plus modestes sont également dues à Gérone, Valence, le Sporting Lisbonne et le Stade rennais.
En dépit d’autres factures impayées s’élevant à environ 60 millions de francs suisses auprès de Porto, Al-Ahli Saudi, Shakhtar Donetsk, Atlético Madrid et Chelsea, le Barça parvient à afficher un bénéfice limité: le club a enregistré 2 millions de francs suisses lors du dernier exercice.
Dans ces conditions, les transferts importants ne sont pas – et ne seront pas – une option réaliste pour les Catalans dans un avenir proche.