il y a 35 minutes

Le Bayern Munich prolonge avec Vincent Kompany

Le Bayern Munich et son entraîneur Vincent Kompany (39 ans) poursuivent leur collaboration fructueuse. Initialement lié au club jusqu’en 2027, Vincent Kompany a vu son contrat prolongé jusqu’en 2029, confirmant la confiance du club en son leadership. Arrivé au Bayern à l’été 2024, le Belge a rapidement su s’imposer dans son rôle d’entraîneur.

Photo: FC Bayern via Getty Images

​Dans un communiqué publié mardi par le club champion en titre, il s’est dit enthousiaste et reconnaissant: ​«Je suis reconnaissant, honoré et je tiens à remercier le FC Bayern pour la confiance et l’environnement de travail qu’il m’a offert dès le premier jour. J’ai l’impression d’être ici depuis bien plus longtemps et de bien comprendre le club. C’est une expérience formidable jusqu’à présent ; nous avons entamé une merveilleuse aventure. Continuons à travailler dur et à célébrer encore de nombreux succès!»