La montagne de dettes du Barça ne diminue pas

Le FC Barcelone reste confronté à près de 150 millions de francs suisses de dettes de transfert envers d’autres clubs.

Les Catalans doivent 38 millions d’euros à Leeds United pour la superstar Raphinha, 22 millions à Séville pour Jules Koundé, 18 millions au Bayern Munich pour Robert Lewandowski et 12 millions à l’ancien joueur de Manchester City, Ferran Torres. Des sommes plus modestes sont également dues à Gérone, Valence, le Sporting Lisbonne et le Stade rennais.

Photo: Getty Images

En dépit d’autres factures impayées s’élevant à environ 60 millions de francs suisses auprès de Porto, Al-Ahli Saudi, Shakhtar Donetsk, Atlético Madrid et Chelsea, le Barça parvient à afficher un bénéfice limité: le club a enregistré 2 millions de francs suisses lors du dernier exercice.

Dans ces conditions, les transferts importants ne sont pas – et ne seront pas – une option réaliste pour les Catalans dans un avenir proche.