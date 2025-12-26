Dusan Vlahovic au cœur des rumeurs de transfert
Quel avenir pour l'attaquant Dušan Vlahović à la Juventus de Turin? Sous contrat avec la «Vieille Dame» jusqu'à l'été prochain, l'international serbe voit son futur s'inscrire de plus en plus en pointillés. Selon Tuttosport, il a encore alimenté les rumeurs de départ en étant le seul cadre de l'effectif à manquer la traditionnelle fête de Noël du club.
Officiellement, Dušan Vlahović souffrirait d'une déchirure de l'adducteur de la jambe gauche. Une blessure qui l'aurait contraint à rentrer plus tôt que prévu pour les vacances.
Son profil continue toutefois de susciter de nombreux intérêts sur le marché. D'après «La Repubblica», l'AC Milan suivrait de près la situation et envisagerait de formuler une offre concrète, même si l'arrivée en prêt de Niclas Füllkrug semble quasiment actée. De son côté, Sport Bild affirme que le Bayern Munich reste également à l'affût et aurait pris contact à deux reprises avec l'entourage du joueur au mois d'octobre.
Bâle privé de son attaquant
L'attaquant de Bâle Moritz Broschinski sera absent pour plusieurs semaines, a annoncé le club de Super League lundi. L'Allemand de 25 ans est sorti sur blessure peu avant la pause samedi face à Servette.
Les examens médicaux ont révélé une rupture partielle du ligament externe du genou gauche. Arrivé cette saison dans la cité rhénane, Broschinski a notamment ouvert le score lors de la victoire 2-1 du FCB à Lucerne le 17 décembre dernier en championnat.
Sion affrontera Winterthour le 14 janvier
La rencontre comptant pour la 19e journée de Super League entre Sion et Winterthour a été refixée au 14 janvier 2026 à 20h30, a communiqué la SFL lundi. Prévue samedi dernier, le match avait dû être renvoyé en raison d'un virus ayant affecté huit joueurs dans les rangs zurichois.
Un doublé pour Breel Embolo avec Rennes
Breel Embolo a conclu 2025 en signant un doublé. L'attaquant suisse de Rennes a marqué deux fois lors du succès de son équipe en 32es de finale de la Coupe de France.
Rennes a battu un club de 5e division, Les Sables Vendée, sur le score de 3-0. Embolo a inscrit les deux premiers buts du match. Depuis son arrivée à Rennes en été en provenance de Monaco, le Suisse a désormais marqué six fois.
Le match entre Sion et Winterthour est renvoyé
Le match entre Sion et Winterthour, prévu ce samedi à 18h à Tourbillon, est renvoyé. Le FC Sion est donc officiellement en vacances depuis aujourd'hui, puisque le club zurichois a annoncé son impossibilité de voyager en direction du Valais, de nombreux joueurs étant malades. La direction de la Swiss Football League a validé la demande du FC Winterthour, après que le club ait fourni les certificats médicaux de huit joueurs malades, atteints du même virus.
Le FC Zurich confirme son entraîneur
Le FC Zurich imagine l'avenir avec Dennis Hediger. Comme le club l'a communiqué vendredi, le conseil d'administration a décidé de nommer l'actuel coach par intérim entraîneur principal dès le 1er janvier.
Dennis Hediger avait pris les rênes de la première équipe en octobre, après le limogeage de Mitchell van der Gaag. A l'origine, Hediger était responsable des équipes de jeunes au FCZ. La durée de son contrat n'a pas été communiquée par le club.
Le club annonce également avoir démis Milos Malenovic de ses fonctions de directeur sportif avec effet immédiat. Le conseil d'administration propose au quadragénaire un nouveau type de collaboration.
Milos Malenovic avait rejoint le FC Zurich en octobre 2023 en tant que directeur sportif, mais son contrat prend fin avant la trêve hivernale.
Après une évaluation «approfondie», le conseil d'administration est donc arrivé à la conclusion que le maintien de Malenovic à son poste de directeur sportif «n'était pas opportun». Le club a donc proposé à Malenovic de poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un «mandat non exécutif».
L'ancien conseiller des joueurs serait directement subordonné au président Canepa et soutiendrait le club dans le domaine des transferts et du développement des talents. On ne sait pas encore si Malenovic acceptera cette offre.
Suarez prolonge d'une saison à l'Inter Miami
A 38 ans, l'attaquant uruguayen Luis Suarez a prolongé d'une année son contrat avec l'Inter Miami pour y disputer la saison 2026, a annoncé mercredi le club nord-américain, où évolue également la star argentine Lionel Messi. «Sa vaste expérience et son leadership ont été essentiels» pour la saison 2025 «historique» de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS, le championnat national, ajoute le club dans son communiqué.
Suarez, qui fêtera ses 39 ans en janvier, est arrivé en 2024 en Floride, après une riche carrière à Barcelone, Liverpool et l'Atlético Madrid. En 2025, l'ancien attaquant international (143 sélections avec l'Uruguay pour 69 buts) a porté à 50 reprises toutes compétitions confondues le maillot de l'Inter Miami, pour 17 buts et 17 passes décisives.
Source: AFP
Fin de saison pour Behar Neziri
Saint-Gall sera privé jusqu'au terme de la saison de son défenseur Behar Neziri (22 ans). L'Allemand a été victime d'une sérieuse blessure au genou droit (ligament croisé) mardi lors du succès 3-1 contre Sion en Super League.
Source: ATS
Nicky Beloko et Muhannad Al Saad. Beloko sur la touche
Le Lausanne-Sport doit pour l'instant se passer de ses deux milieux de terrain Nicky Beloko et Muhannad Al Saad. Beloko a souffert d'une déchirure musculaire à la cuisse dimanche lors du match nul à Bâle (0-0) et sera absent jusqu'à la fin de l'année. Al Saad devra quant à lui observer une pause d'environ trois mois en raison d'une fracture du milieu du pied contractée la semaine dernière lors du match nul à l'extérieur contre Kuopio en Conference League.
Source: ATS
L'équipe de Suisse féminine jouera à Lausanne en mars
L'équipe de Suisse féminine, avec Smilla Vallotto (photo), affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans la 1re phase de la qualification pour le Mondial 2027 au Brésil. L'une de ces rencontres se déroulera à Lausanne.
Le 3 mars 2026, la Suisse du sélectionneur Rafel Navarro accueillera l'Irlande du Nord à la Tuilière. Elle se déplacera ensuite à Malte le 7 mars, puis affrontera la Turquie au Letzigrund à Zurich le 14 avril.
Dans le cas où les Suissesses parviendraient à décrocher l'une des trois premières places de ce groupe de quatre, elles seront qualifiées pour les barrages, qui se dérouleront en deux tours, avec des matches aller et retour. Si l'équipe de Suisse termine en tête du groupe, elle s'assure même d'éviter une équipe du groupe A au premier tour.