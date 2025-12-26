Dusan Vlahovic au cœur des rumeurs de transfert

Quel avenir pour l'attaquant Dušan Vlahović à la Juventus de Turin? Sous contrat avec la «Vieille Dame» jusqu'à l'été prochain, l'international serbe voit son futur s'inscrire de plus en plus en pointillés. Selon Tuttosport, il a encore alimenté les rumeurs de départ en étant le seul cadre de l'effectif à manquer la traditionnelle fête de Noël du club.

Officiellement, Dušan Vlahović souffrirait d'une déchirure de l'adducteur de la jambe gauche. Une blessure qui l'aurait contraint à rentrer plus tôt que prévu pour les vacances.

Son profil continue toutefois de susciter de nombreux intérêts sur le marché. D'après «La Repubblica», l'AC Milan suivrait de près la situation et envisagerait de formuler une offre concrète, même si l'arrivée en prêt de Niclas Füllkrug semble quasiment actée. De son côté, Sport Bild affirme que le Bayern Munich reste également à l'affût et aurait pris contact à deux reprises avec l'entourage du joueur au mois d'octobre.