N'Golo Kanté transféré à Fenerbahçe après l'intervention du président turc

Le milieu de terrain international français N'Golo Kanté s'est engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie dans le championnat saoudien, a annoncé mercredi le club d'Istanbul. Ce dernier a remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan d'être intervenu pour faire aboutir le transfert.

«Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté», a écrit sur X le club turc, qui avait annoncé mardi l'échec du transfert du champion du monde 2018 en accusant le club saoudien d'Al-Ittihad, où jouait Kanté, d'en être responsable.

Fenerbahçe, qui n'a pas précisé la durée du contrat offert au joueur, avait affirmé dans un long communiqué que les dirigeants d'Al-Ittihad avaient «saisi de manière incorrecte» les informations relatives au transfert du Français dans le logiciel dédié de la FIFA (TMS), alors que la fenêtre du mercato fermait en Arabie saoudite.

Mais le président Recep Tayyip Erdogan, qui s'envolait au même moment pour l'Arabie saoudite pour un entretien avec le prince héritier Mohammed ben Salman, a joué de son influence. «En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc», a écrit mercredi le président du club stambouliote Sadettin Saran.