Jack Grealish absent pour le reste de la saison après une fracture
L'attaquant d'Everton, Jack Grealish (30 ans), a été opéré d'une fracture de fatigue au pied gauche et sera absent pour le reste de la saison. Sur Instagram, il a confié sa déception: «Je ne voulais pas que la saison se termine ainsi, mais c'est le football. Je suis vraiment déçu.»
L'international anglais avait quitté Manchester City l'été dernier pour rejoindre Everton en prêt. Cette saison, il a disputé 22 matchs avec les Toffees, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives. Son contrat avec Manchester City court jusqu'à l'été 2027.
Trois matches de suspension pour Ablie Jallow
Expulsé ce week-end, pour une voie de fait (en tenant compte d’une provocation) face au FC Thoune, le milieu offensif du Servette FC Ablie Jallow écope de trois matches de suspension. Son coéquipier Steve Rouiller manquera lui le prochain match pour accumulation de cartons jaunes.
Encore un renfort pour GC
Grasshopper complète encore son effectif. Les Sauterelles ont annoncé lundi l'arrivée du milieu défensif allemand Sven Köhler, qui débarque en provenance de l'Eintracht Braunschweig en 2e Bundesliga avec un contrat portant jusqu'en 2028.
James Rodriguez signe en MLS
Le Colombien James Rodriguez (34 ans) a signé avec la franchise MLS du Minnesota United, a annoncé le club. L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich arrive libre après avoir joué pour le Club Leon au Mexique l'an passé.
Il s'est engagé jusqu'en juin 2026, au début de la Coupe du monde, avec une option permettant à son équipe de le prolonger jusqu'à la fin de l'année. «Je suis très heureux de ce nouveau chapitre de ma vie», a déclaré James Rodríguez dans un communiqué. «J'espère être au meilleur de ma forme pour apporter de la joie à cette ville et à tous ceux qui me font confiance.»
Albert Vallci part à Sturm Graz
Saint-Gall et le défenseur Albert Vallci (30 ans) ont rompu d'un commun accord le contrat qui les liait jusqu'à fin juin 2027. Le joueur autrichien s'est engagé avec Sturm Graz. Il a demandé à partir, car son temps de jeu était limité avec les Brodeurs.
Un nouveau défenseur pour GC
Grasshopper a annoncé jeudi l'arrivée du Sénégalais Mouhamed El Bachir Ngom qui évoluait au FC Riga. Le défenseur central de 26 ans a signé un contrat avec le club de Super League jusqu'en 2029.
Ngom a été sacré champion de Lettonie et élu meilleur défenseur du championnat en 2025. Il a disputé 119 rencontres sous le maillot de Riga et inscrit cinq buts.
Du mouvement au FC Sion
Le FC Sion est en mesure d’annoncer officiellement l’arrivée de l’ailier français Rayan Djahl pour la suite de la saison 2025/2026. Originaire de la région lyonnaise, le jeune franco-algérien Rayan Djahl s’engage au FC Sion jusqu’en juin 2028.
Agé de 19 ans, il évolue sur l’aile droite de l’attaque et arrive en provenance de l’équipe réserve de la Juventus Turin. Il évoluera dans un premier temps les M21 du FC Sion, sous les ordres du duo Bruno Pascale/RetoZiegler.
Au chapitre des départs, le club annonce trois prêts, tous de six mois et sans option d'achat.
Le milieu de terrain haïtien Belmar Joseph rejoint le Monterey Bay FC, pensionnaire d'USL Championship, tandis que le défenseur Gabriele Mulazzi retourne lui en Italie, pour défendre les couleurs de l'équipe réserve de la Juventus.
De son côté, Dinis Rodrigues (photo) poursuivra sa progression au FC Penafiel, en deuxième division portugaise.
N'Golo Kanté transféré à Fenerbahçe après l'intervention du président turc
Le milieu de terrain international français N'Golo Kanté s'est engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie dans le championnat saoudien, a annoncé mercredi le club d'Istanbul. Ce dernier a remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan d'être intervenu pour faire aboutir le transfert.
«Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté», a écrit sur X le club turc, qui avait annoncé mardi l'échec du transfert du champion du monde 2018 en accusant le club saoudien d'Al-Ittihad, où jouait Kanté, d'en être responsable.
Fenerbahçe, qui n'a pas précisé la durée du contrat offert au joueur, avait affirmé dans un long communiqué que les dirigeants d'Al-Ittihad avaient «saisi de manière incorrecte» les informations relatives au transfert du Français dans le logiciel dédié de la FIFA (TMS), alors que la fenêtre du mercato fermait en Arabie saoudite.
Mais le président Recep Tayyip Erdogan, qui s'envolait au même moment pour l'Arabie saoudite pour un entretien avec le prince héritier Mohammed ben Salman, a joué de son influence. «En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc», a écrit mercredi le président du club stambouliote Sadettin Saran.
Keyan Varela prêté par Servette à Greuther Fürth
Keyan Varela quitte le Servette FC, ont annoncé les Grenat lundi soir. L'ailier genevois de 19 ans est prêté jusqu'au terme de la saison à Greuther Furth, qui évolue en 2e Bundesliga. Ce prêt est assorti d'une option d'achat.
Les transferts du jour à l'étranger
Ulisses Garcia passe de l'OM à Sassuolo
Très peu utilisé à Marseille (six apparitions cette saison, aucune fois dans le cadre depuis décembre), Ulisses Garcia (30 ans) va tenter de se relancer en Serie A. Le latéral gauche international suisse a été prêté avec option d'achat à Sassuolo.
Lookman signe à l'Atlético Madrid
Ademola Lookman (28 ans) quitte Atalanta avec qui il avait gagné l'Europa League en 2024 en signant un hat-trick en finale. L'attaquant nigérian, footballeur africain de l'année en 2024, s'est engagé jusqu'en juin 2030 avec l'Atlético Madrid.
Benzema change de club en Arabie saoudite
En conflit avec Al-Ittihad, l'ancien international français Karim Benzema (38 ans) va changer de club. Selon l'Equipe, le Ballon d'or 2022 va signer un contrat d'un an et demi avec Al-Hilal, actuel leader du championnat saoudien.
Sarr rappelé par Chelsea
Le défenseur international sénégalais Mamadou Sarr (20 ans) retourne à Chelsea après une demi-saison en prêt à Strasbourg, ont annoncé les deux clubs. Le joueur, sacré champion d'Afrique en janvier, a porté le brassard de capitaine lors du match de Ligue 1 perdu contre le PSG dimanche (2-1). Il s'est révélé durant la saison 2024/25 avec les Alsaciens, ce qui lui avait permis de signer en juin 2025 un contrat jusqu'en 2033 avec les «Blues«... qui l'avaient prêté à Strasbourg dans la foulée.
Un attaquant prêté à Naples
Naples, champion d'Italie en titre décimé par les blessures, s'est renforcé en se faisant prêter par le Sporting Portugal l'attaquant brésilo-tunisien Alisson Santos (23 ans), avec une option d'achat. Sous le maillot du Sporting qu'il a rejoint l'été dernier, l'attaquant a marqué les esprits en inscrivant trois buts en phase de ligue de la Ligue des champions, dont le but de la victoire contre Marseille (2-1).
La Juventus engage un défenseur
La Juventus Turin a recruté sous la forme d'un prêt avec option d'achat le défenseur international suédois Emil Holm (25 ans), en provenance de Bologne. Le club bianconero devra débourser 15 millions d'euros pour recruter définitivement le joueur qui avait rejoint Bologne en 2024, après une saison à l'Atalanta.
Yaremchuk arrive à Lyon
Lyon a annoncé l'arrivée de l'attaquant international ukrainien de l'Olympiakos Pirée, Roman Yaremchuk (30 ans), sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin pour 1,5 million d'euros. Une option d'achat de 5 millions d'euros figure aussi dans le contrat.