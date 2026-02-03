Le président de la FIFA, Gianni Infantino, envisage un retour des jeunes équipes russes dans les compétitions internationales. Il juge le bannissement actuel inefficace et appelle à une réintégration progressive.

Gianni Infantino relance le débat. Le président de la FIFA a provoqué de vives réactions en évoquant la possibilité d’un retour des équipes russes dans les compétitions internationales de football. Dans une interview accordée à news.sky.com, le dirigeant italo-suisse s’est montré très critique à l’égard du bannissement actuellement en vigueur depuis le début de la guerre en Ukraine. «Ce bannissement n’a rien apporté. Cela n’a fait qu’engendrer plus de frustration et de haine», a-t-il affirmé.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les athlètes russes sont autorisés à participer à certaines compétitions individuelles sous bannière neutre. En revanche, les sports collectifs, comme le football, restent strictement interdits. Une ligne que Gianni Infantino semble désormais vouloir assouplir, au moins partiellement. «Nous devons agir, au moins au niveau des équipes de jeunes», a-t-il déclaré, évoquant un possible retour progressif des sélections russes de jeunes sur la scène internationale.

Un retour pour 2027?

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte plus large, alors que plusieurs fédérations internationales réfléchissent à une réintégration des athlètes russes. Dans des disciplines comme le volleyball, des discussions sont déjà en cours. Selon certaines sources, un retour complet des équipes russes pourrait être envisagé dès 2027, une hypothèse qui suscite toutefois une opposition farouche. La fédération polonaise de football, très influente au sein des instances européennes, figure parmi les principales voix opposées à toute levée des sanctions.