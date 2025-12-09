Fabio Celestini traîne le FC Lucerne devant le tribunal

L'ancien entraîneur du FC Lucerne, Fabio Celestini, poursuit son ancien club en justice. L'audience, fixée au 8 janvier 2026, concerne une créance liée à son contrat de travail.

Cédric Heeb

En octobre 2023, on apprenait que Fabio Celestini (50 ans) allait poursuivre son ancien club, le FC Lucerne, devant les tribunaux, vraisemblablement pour des salaires impayés. La date de l’audience est désormais fixée: le 8 janvier 2026.

«Créance dans le contrat de travail»

Officiellement, le tribunal des prud’hommes de Lucerne indique qu’il s’agit d’une «créance dans le contrat de travail». Fabio Celestini, aujourd’hui entraîneur du club russe du CSKA Moscou, avait été licencié du FCL en novembre 2021 après près de deux ans à la tête de l’équipe, alors que son contrat aurait dû courir jusqu’à la fin de la saison 2022/23. L’audience devra déterminer si le quinquagénaire a encore droit à des paiements.

Après son passage au FC Lucerne, Fabio Celestini a dirigé le FC Sion (novembre 2022 à mars 2023) puis le FC Bâle (octobre 2023 à juin 2025). Il avait aussi été à la tête du Lausanne-Sport de 2014 à 2018.