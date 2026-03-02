Course au Mondial 2026: Cameron Puertas décroche-t-il?

Objectif Mondial 2026 pour Cameron Puertas. Mais à Brême, ses chiffres et son influence interrogent à l’heure des choix de Murat Yakin.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Mon souhait était de revenir en Europe, et la Coupe du monde 2026 est dans un coin de ma tête», confiait Cameron Puertas lors de sa présentation au Werder Brême en septembre dernier. Le Vaudois quittait ainsi le désert saoudien et Al-Qadsiah provisoirement, puisqu'il est prêté en Allemagne avec option d'achat, pour espérer disputer le Mondial en Amérique du Nord en juin prochain, en espérant bien sûr avoir reçu son passeport suisse d'ici-là.

Et alors que les joueurs suisses entrent dans la dernière ligne droite pour obtenir leur ticket, qu'en est-il du milieu offensif formé au Lausanne-Sport, attendu de longue date avec la Nati? Force est de constater que les choses ne se passent pas comme espérées l'été dernier. Après 23 journées - il n'était pas encore un joueur du Werder lors de la première - de Bundesliga, son compteur reste bloqué à zéro. Autant au niveau des buts que des passes décisives.

Son influence sur le jeu de l'équipe de Daniel Thioune reste, elle aussi, minime, avec en moyenne 1,06 occasion créée par match d'après Opta. Loin des 3,28 de sa dernière et brillante saison à l'Union Saint-Gilloise (14 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues), dans un autre contexte certes, même si le Werder a en moyenne légèrement plus le ballon que le club belge sur les deux saisons comparées (51% contre 49,6). Le journal spécialisé «Kicker» note même sa saison à 2,82 sur 6.

Des compteurs encore à zéro, une situation collective critique

Cela malgré un temps de jeu assez conséquent (13 titularisations, 1107 minutes de jeu), même si son début d'année 2026 a été marqué par cinq matches débutés sur le banc, dont trois sans entrer en jeu. Le tout alors que la tension est forte du côté de Brême, qui n'a remporté qu'un match depuis début novembre, samedi face à la lanterne rouge Heidenheim (2-0).

Malgré ce succès, le Werder reste à une position très inconfortable de barragiste (16e sur 18), deux unités devant Wolfsburg, premier relégable. La direction du quadruple champion d'Allemagne (1965, 1988, 1993, 2004) espère ainsi voir son numéro 18 vaudois jouer un rôle providentiel ce printemps.

«Nous voyons sa qualité à l'entraînement»

«Que Cameron ait de la qualité, nous le voyons à l’entraînement», expliquait mi-février Peter Niemeyer, responsable du football professionnel au Werder, dans un entretien accordé à «DeichStube». Et le dirigeant allemand d'ajouter: «Pour lui, l’enjeu est de transposer cela en match».

Pour la survie du Werder en Bundesliga, et de son rêve de disputer la Coupe du monde. Car pendant que le Vaudois se trouve en difficulté en Allemagne, ses concurrents montent en puissance: Filip Ugrinic, performant du côté de Valence, Djibril Sow, de même à Séville, ou encore Alvyn Sanches à Young Boys.

Quid d'Isaac Schmidt?

L'attrait du sélectionneur de la Nati Murat Yakin pour son style de jeu plaide malgré tout pour le Vaudois, qui ne compte pour l'instant aucune sélection, lui qui n'a pas encore reçu son passeport, les démarches étant toujours en cours. «J’aimerais beaucoup le sélectionner. Son style et sa mentalité me plaisent», disait-il en juin. Cela suffira-t-il? La question mérite d'être posée.

Même chose pour Isaac Schmidt (cinq sélections), qui évolue lui aussi au Werder Brême. La situation de l'autre Vaudois du Weserstadion, prêté avec option d'achat par Leeds, est même un peu plus compliquée encore (quatorze apparitions, cinq titularisations). Le manque de concurrence au poste de latéral gauche (Ricardo Rodriguez et Miro Muheim), additionné à sa polyvalence, jouent toutefois pour lui en vue de la Coupe du monde cet été.

Premiers éléments de réponse en mars, lors de l'ultime rassemblement avant le Mondial.