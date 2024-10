Le Brésil est en deuil après le décès de l'ex-joueur de l'équipe nationale Zé Carlos, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans. Le défenseur faisait partie de la Seleçao à la Coupe du monde 1998 et a joué un rôle important en demi-finale.

Zé Carlos, qui faisait partie de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 1998, est décédé vendredi d'une crise cardiaque. Photo: AFP

Cédric Heeb et BliKI

Le Brésil pleure l'un de ses héros. L'ancien joueur de l'équipe nationale Zé Carlos est décédé vendredi d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans.

Zé Carlos faisait partie de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du monde 1998 en France et a joué la demi-finale contre les Pays-Bas (5-3 aux tirs au but), en remplacement de Cafu, suspendu. Ce match est resté son unique rencontre internationale avec le Brésil!

Dans les années 90, peu de gens auraient cru que Zé Carlos parviendrait à se faire une place dans l'équipe nationale. D'avril 1996 à janvier 1997, il était sans club et une fin de carrière prématurée semblait probable. Mais en janvier 1997, il a signé avec Matonense et relança sa carrière. Dès août 1997, il a été transféré au FC Sao Paulo, où il a connu la période la plus fructueuse de sa carrière.

Au Brésil, Zé Carlos était extrêmement populaire, car il a passé toute sa carrière dans son pays natal. Le monde du football pleure un joueur qui n'a jamais baissé les bras malgré l'adversité.