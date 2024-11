L'ancien international Timm Klose dit stop

Timm Klose mettra un terme à sa carrière samedi à 36 ans. Le match de Promotion League entre les M21 de Bâle et la réserve du FC Zurich sera le dernier pour l'ancien international suisse.

Timm Klose était retourné dans son club formateur en 2020. Photo: Andy Mueller/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

Timm Klose a fait ses débuts professionnels en 2009 au FC Thoune. Après des passages à Nuremberg, Wolfsburg et Norwich, il est retourné à Bâle, son club formateur, en 2020 pour un prêt d'un an avant de rejoindre définitivement les M21 du FCB à l'été 2023. Le plus grand succès de l'international aux 17 sélections reste la victoire en Coupe d'Allemagne avec Wolfsburg.

Klose reste au FC Bâle en tant qu'entraîneur défensif dans le département de la relève et la gestion des talents.