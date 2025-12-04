Flamengo s'offre le championnat et le doublé

Quatre jours après avoir soulevé la Copa Libertadores, Flamengo a remporté le championnat du Brésil. Un doublé rare pour l'effectif mené par Filipe Luís.

Blick Sport

Mercredi soir, Flamengo a officiellement décroché son neuvième titre de champion du Brésil en battant Ceará SC 1‑0. Cette victoire conclut une saison exceptionnelle pour le club de Rio, qui avait déjà soulevé la Copa Libertadores quatre jours plus tôt, confirmant son statut de géant sud‑américain. En plus de ce doublé, le club carioca avait déjà remporté le tournoi carioca et la Supercoupe. Quadruplé, donc.

Filipe Luís en héros

Malgré un effectif composé de plusieurs stars, le véritable héros de cette saison est peut-être l’entraîneur Filipe Luís. Après un peu plus d'un an aux commandes, le jeune technicien (40 ans) a déjà remporté tous les trophées possibles.

Sa capacité à gérer un effectif riche en talent et en ego et à ne pas succomber à la pression d’un club toujours sur le devant de la scène, fait de lui l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du football brésilien.