Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati encore sacrés

Dembélé, 28 ans, est récompensé d'une saison exceptionnelle avec le PSG, avec à la clé la première Ligue des Champions de l'histoire du club de la capitale. «Je voulais remercier mes coéquipiers. Le travail paie, ça a été une année fantastique pour moi, individuellement et collectivement», a réagi Dembélé après la cérémonie, qui s'est déroulée à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, qui se tient également au Qatar.
Meneuse de Barcelone et de l'Espagne, Aitana Bonmati a été sacrée chez les femmes pour la troisième fois d'affilée, quelques mois après avoir décroché son troisième Ballon d'or consécutif, même si elle a perdu les deux finales européennes, C1 et Euro.
Luis Enrique meilleur entraîneur
Le technicien espagnol du PSG Luis Enrique a sans surprise été nommé meilleur entraîneur d'une équipe masculine, face notamment à Hansi Flick (FC Barcelone) et Arne Slot (Liverpool).
Pour le football féminin, la Néerlandaise Sarina Wiegman a elle aussi été logiquement sacrée, après avoir remporté un troisième Euro d'affilée cet été (2017 avec les Pays-Bas, 2022 et 2025 avec l'Angleterre).
Des prix ont également été remis aux gardiens de but: chez les hommes, l'Italien Gianluigi Donnarumma, depuis parti à Manchester City, a été récompensé pour sa saison éblouissante avec le PSG, tandis que l'Anglaise de Chelsea Hannah Hampton, également sacrée à l'Euro-2025, a remporté le trophée chez les femmes.
Les lauréats ont été désignés par un vote des supporters, de représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales.