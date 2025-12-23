Flop au FC Sion, il devient une superstar en Indonésie

Passé par le FC Sion en début 2025, Federico Barba avait décu. Quelques mois plus tard, il est en train de devenir une star du football en Indonésie.

Thomas Freiburghaus

Federico Barba n'a pas laissé un souvenir impérissable au FC Sion. Arrivé en provenance de Côme en janvier 2025, le défenseur central n'a disputé que 16 matches en Valais et n'a, de loin, pas comblé les attentes placées en lui à son arrivée.

Comparé à Javier Zanetti

Reparti en août, l'Italien a pris le pari de quitter le football européen, après des expériences en Italie, en Allemagne, en Espagne, et donc en Suisse. Visiblement, bien lui en a pris, puisqu'il est en train de devenir une légende vivante du Persib Bandung, l'un des plus grands clubs d'Indonésie.

En l'absence du capitaine habituel, il s'est même vu confier le brassard de capitaine et est désormais comparé à Javier Zanetti. Rien que ça. Récemment, il a même eu droit à une chanson personnalisée, composée par les exceptionnels fans du Persib Bandung. Un honneur que les supporters du Gradin Nord n'ont eu ni le temps, ni l'envie de lui offrir.

«Je me sens comme une superstar», a-t-il confié à propos de cette chanson. Statut impensable il y a encore quelques mois du côté de Troubillon.