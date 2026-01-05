Le Nigeria verra les quarts de la CAN 2025

Le Nigeria, porté par son duo Osimhen-Lookman, s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de la CAN-2025 en disposant du Mozambique 4-0, lundi à Fès.

AFP Agence France-Presse

Les Super Eagles affronteront au tour suivant le vainqueur du huitième de finale le plus indécis, le plus attendu aussi de la compétition opposant l'Algérie et la République démocratique du Congo, mardi à Rabat (17h).

Éliminé en barrage de la qualification au Mondial 2026, le Nigeria, malgré son attaque de feu, redoutée de tout le continent, ne faisait pas partie des favoris de l'édition marocaine. Après une phase de groupe réussie durant laquelle ils ont remporté leurs trois rencontres et leur sélectionneur, le Malien Eric Chelle, a été désigné meilleur entraîneur de ce tour par la CAF, les partenaires de Victor Osimhen, l'attaquant masqué de Galatasaray, font désormais figure d'épouvantail de la compétition.

Duo de feu

Sous la pluie drue qui s'est abattue sur Fès, comme dans tout le pays, ils n'ont fait qu'une bouchée du Mozambique, qui rêvait pourtant d'un exploit pour la première participation de son histoire à un huitième de finale d'une Coupe d'Afrique.

Largement supérieurs, les Super Eagles s'en sont remis à leur duo de Ballon d'Or africain, Osimhen (2023) et Ademola Lookman (2024), pour concrétiser leur domination. C'est d'ailleurs l'attaquant de l'Atalanta Bergame qui a frappé le premier en ouvrant le score sur un service de Akor Adams (1-0, 20e). Cinq minutes plus tard, Victor Osimhen a doublé la mise après une passe de Lookman (2-0, 25e).

L'attaquant masqué, qui a évolué dix bonnes minutes sans la protection au visage qu'il porte depuis quatre ans, suscitant une foultitude de commentaires sur les réseaux sociaux, s'était vu refuser un premier but dès la 2e minute pour hors-jeu.

Le duo de feu a frappé à nouveau dès le début de la seconde période lors d'un numéro initié par Lookman dans la surface côté gauche et conclu par Osimhen à bout portant (3-0, 48e). Dans ce match à sens unique, les attaquants nigérians ont en outre amélioré leurs statistiques, déjà impressionnantes depuis le début du tournoi.

En froid avec son club de Bergame après un transfert avorté à l'Inter Milan en début de saison, Lookman, placé juste derrière Osimhen et Adams, en est désormais à trois buts inscrits et cinq passes décisives, un classement où il devance le Sénégalais Sadio Mané (3 passes).

Osimhen, lui aussi, grâce à son doublé, a inscrit trois buts et offert une passe. D'autant qu'un troisième larron, Akor Adams, ne s'en laisse pas conter non plus. L'attaquant du FC Séville a scellé le score d'une frappe lourde après un nouveau service de Lookman (4-0, 76e), débloquant ainsi son compteur de but, pour 3 passes décisives.

L'Algérie, autre équipe à trois victoires en poules, et la RDC qui les avait privés du Mondial 2026 lors des barrages africains, sont prévenus: les Super Eagles sont désormais de sérieux prétendants à la victoire finale.