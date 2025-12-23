Le Sénégal, favori de la Coupe d'Afrique des nations avec l'hôte marocain, s'est imposé tranquillement, grâce notamment à un doublé de Nicolas Jackson, face au Botswana 2-0 pour son entrée en lice dans la compétition mardi à Tanger.

AFP Agence France-Presse

Ultra-dominateurs tout au long de la rencontre, les Lions de la Teranga, en quête d'un deuxième sacre continental, ont ouvert la marque en fin de première période après une action limpide conclue par Jackson titularisé en pointe devant l'ancien Marseillais Iliman Ndiaye, très remuant (1-0, 40e).

L'attaquant de Chelsea, prêté au Bayern Munich cette saison, a récidivé à l'heure de jeu après une perte de balle botswanaise parfaitement négociée par Ismaïla Sarr (2-0, 58e). Rentré à la place de Jackson à la 79e minute, Cherif Ndiaye a parachevé le succès autoritaire du Sénégal en fin de rencontre (3-0, 90e).

Sous une pluie battante à Tanger, et malgré le mur dressé par la défense botswanaise, qui ne pouvait pas proposer un jeu plus ambitieux, les partenaires de Sadio Mané, très en jambes mardi, ont attendu avec sérénité de pouvoir prendre le score.

Contrairement au Maroc, longtemps frustré avant de dérouler face aux Comores (2-0), ou à l'Égypte, dont le salut est venu de ses individualités Marmoush et Salah contre le Zimbabwe (2-1), le Sénégal a contrôlé tranquillement le lancement de son tournoi.

Mousquetaires trentenaires

Porté par ses cadres trentenaires - le gardien Édouard Mendy (33 ans, 50 sélections), le capitaine Kalidou Koulibaly (34 ans, 98 sél.), le milieu Idrissa Gueye (36 ans, 122 sél.) et l'attaquant Sadio Mané (33 ans, 118 sél.) -, le Sénégal a parfaitement lancé son opération reconquête.

Champion d'Afrique lors de la CAN 2021, mais déchu de son titre par la Côte d'Ivoire, future vainqueur en 2023, le Sénégal a affiché clairement l'ambition de récupérer son bien au Maroc.

Préservés par leur nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, qui limite au maximum les interactions avec le public pour ne pas perturber son groupe - composé également de jeunes joueurs comme le Parisien Ibrahim Mbaye, 17 ans, et le Monégasque Lamine Camara, 21 ans, tous deux rentrés en cours de match à Tanger -, les Sénégalais ont fait forte impression.

Tout juste peuvent-il regretter leur relatif manque d'efficacité en ayant cadré 17 tirs, dont 14 ont été repoussés par le gardien botswanais Goitseone Phoko.

Les Lions de la Teranga auront l'occasion de rectifier la mire lors de leur deuxième match samedi, toujours à Tanger, face à la République démocratique du Congo, victorieuse du Bénin 1-0, un peu plus tôt à Rabat lors du premier match du groupe D.