Le Cameroun a débuté la CAN 2025 par une victoire 1-0 contre le Gabon mercredi au Stade Adrar d'Agadir. Karl Etta Eyong a marqué dès la 6e minute, assurant le succès des Lions indomptables.

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice à la CAN

ATS Agence télégraphique suisse

Le Cameroun, rajeuni et diminué par les absences, a lancé idéalement sa CAN 2025. Il a dominé le Gabon 1-0 mercredi soir au Stade Adrar d'Agadir, pour son entrée en lice dans le groupe F

Karl Etta Eyong a ouvert le score d'une frappe précise en début de match (6e), permettant aux Lions indomptables de contrôler les débats face à des Panthères gabonaises valeureuses mais stériles. Certes un peu blessé, Aubameyang est entré à la 33e, mais il n'a pas pesé sur la rencontre.

Privé de plusieurs cadres, le Cameroun a tenu bon défensivement, préservant sa cage inviolée dans ce choc ouest-africain prometteur. Les Gabonais ont déçu pour leur premier test et les prochaines journées seront cruciales.