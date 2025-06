Le Portugal et l'Espagne ont dû passer par les tirs au but pour déterminer le gagnant de la Ligue des nations 2025. À ce petit jeu, c'est la Seleção qui a pris le dessus et peut remporter son deuxième titre dans la compétition, six ans plus tard.

L'Espagne et le Portugal ont eu besoin des tirs au but pour se départager. Photo: Getty Images

Blick Sport

Ce dimanche allait-il être jour de gloire pour la nation espagnole? Quelques minutes après la victoire de Carlos Alcaraz à Roland-Garros, la sélection de Luis de la Fuente débutait sa finale de la Ligue des nations face au Portugal. Le but: également conserver son titre acquis en 2023 face à la Croatie.

Les Espagnols ont le mieux commencé cet affrontement. Ils auraient pu ouvrir la marque puisque Pedri était en excellente position, à l'orée de la surface de réparation. Mais il a trop ouvert son pied et la balle est passée à quelques centimètres du poteau gauche de Diogo Costa (15e). Ce n'était que partie remise car, sur un contre éclair, l'Espagne pouvait inscrire le premier but de cette finale. Après un cafouillage, le ballon est retombé devant Martin Zubimendi, qui n'en demandait pas tant. Le joueur de la Real Sociedad inscrivait là son 2e but en sélection (21e). Touché, le Portugal n'avait pas encore dit son dernier mot. Quelques secondes et avec une frappe puissante, Nuno Mendes pouvait remettre les deux équipes à égalité (26e).

Ce scénario s'est répété plus tard dans le match. Après le but de Mikel Oyarzabal, un autre joueur de la Real Sociedad (45e), Cristiano Ronaldo a répondu. En prenant le dessus sur Marc Cucurella – hué tout au long de la rencontre –, la légende portugaise a pu inscrire son 138e but sous les couleurs du Portugal (61e).

Après 90 minutes, le score était toujours de parité et les acteurs devaient (au moins) passer par les prolongations pour se départager. Comme rien ne s'est passé durant les 30 minutes supplémentaires, les deux équipes ont dû passer par la case tirs aux buts. Plus précis, le Portugal a fait la différence, tandis qu'Alvaro Morata est le seul à avoir raté son essai. Ainsi, la sélection lusitanienne remporte son deuxième titre dans la compétition, après 2019.