L'improbable échange entre Elon Musk et Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé avec Al-Nassr. Photo: IMAGO/Naushad

À eux deux, les deux hommes cumulent près de 330 millions de followers sur X. Ils font partie du top 3 des personnes les plus suivies sur le réseau social – seul Barack Obama venant s'intercaler entre eux. Ces deux personnes, ce sont Elon Musk et Cristiano Ronaldo. Et ce mardi, ils se sont échangés des messages sur la plateforme appartenant à l'Américain.

Tout part d'un post de CR7 après la victoire d'Al-Nassr en Champions League d'Asie face au club qatari d'Al-Gharafa. Le Portugais a été un grand artisan de ce succès, inscrivant deux buts lors de ce 1-3. Sur X, il a ensuite mis quelques photos avec la légende «Big win tonight! (ndlr: Grosse victoire ce soir!)»

Fondateur de SpaceX et propriétaire de X, Elon Musk lui a adressé ses félicitations en commentaire. Rapidement, Cristiano Ronaldo lui a à son tour répondu: «Glad your eyes have time for good 'soccer' (ndlr: Heureux que tes yeux ont le temps de regarder du bon 'soccer').» Une petite pique pour se moquer du nom qu'ont les Américains pour désigner le football. Finalement, Elon Musk lui a répondu que «Bien sûr!» Au total, les quatre posts ont récolté plus de 218 millions d'impressions.

De plus en plus, Cristiano Ronaldo est actif sur les réseaux sociaux. En plus de X, le Portugais a récemment lancé sa chaîne YouTube, où il cumule déjà près de 70 millions d'abonnés. Dernièrement, il a réalisé une vidéo avec Mr. Beast, le Youtubeur le plus suivi au monde.