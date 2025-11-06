Bâle peut dire merci à Xherdan Shaqiri

Et cette victoire face aux Roumains doit beaucoup à un homme: Xherdan Shaqiri. Le petit gaucher a d'abord transformé un penalty à la 19e en se permettant une panenka. Et à la 73e, c'est lui qui a été le plus prompt à réagir après une frappe de l'un de ses coéquipiers sur le poteau. Il a conclu son match en servant Salah à la 89e pour le 3-1.
Depuis que Shaqiri est revenu dans son club formateur, ses statistiques donnent le tournis. Avec ses deux nouveaux buts et son assist, le numéro 10 en est à 31 buts et 31 passes décisives en 58 rencontres. Un sacré ratio.
Mais Bâle aurait pu s'épargner de grosses gouttes de sueur. Car les champions de Suisse ont joué à onze contre dix dès la 12e et l'expulsion de Tarnovanu. Les Bâlois n'ont donc profité de leur supériorité numérique qu'en fin de partie.
Les hommes de Ludovic Magnin possèdent désormais six points, ce qui leur permet de se replacer au classement.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Braga
1:0
4
6
12
3
SC Fribourg
4
5
10
4
Ferencvaros
1:0
4
3
10
5
Celta Vigo
4
5
9
6
Olympique Lyonnais
0:1
4
4
9
7
Viktoria Plzen
0:0
4
4
8
8
Real Betis Balompié
1:0
4
3
8
9
SK Brann
0:0
4
3
7
10
Aston Villa
0:0
4
2
7
11
Dinamo Zagreb
4
1
7
12
Young Boys
0:0
4
0
7
13
FC Porto
4
0
7
14
Fenerbahce
0:0
4
0
7
15
Panathinaïkos
4
1
6
16
4
1
6
17
Lille OSC
4
0
6
18
AS Rome
1:0
4
0
6
19
Go Ahead Eagles
4
-1
6
20
Nottingham Forest
4
1
5
21
Bologne FC
0:0
4
0
5
22
PAOK Salonique
0:0
4
-1
5
23
Feyenoord Rotterdam
0:0
4
-1
4
24
KRC Genk
0:1
4
-1
4
25
Étoile Rouge Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Vfb Stuttgart
0:0
4
-2
4
28
Celtic Glasgow
4
-3
4
29
FC Salzbourg
4
-2
3
30
Ludogorets Razgrad
0:1
4
-3
3
31
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
Maccabi Tel Aviv
0:0
4
-5
2
33
FC Utrecht
4
-4
1
34
Malmö FF
4
-5
1
35
OGC Nice
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
0:1
4
-6
0