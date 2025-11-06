DE
Victoire face au Steaua
Bâle peut dire merci à Xherdan Shaqiri

La 4e journée d'Europa League a permis à Bâle de signer un deuxième succès dans la phase de ligue. Les Rhénans ont écarté le Steaua Bucarest 3-1.
Xherdan Shaqiri décisif pour Bâle.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Et cette victoire face aux Roumains doit beaucoup à un homme: Xherdan Shaqiri. Le petit gaucher a d'abord transformé un penalty à la 19e en se permettant une panenka. Et à la 73e, c'est lui qui a été le plus prompt à réagir après une frappe de l'un de ses coéquipiers sur le poteau. Il a conclu son match en servant Salah à la 89e pour le 3-1.

Depuis que Shaqiri est revenu dans son club formateur, ses statistiques donnent le tournis. Avec ses deux nouveaux buts et son assist, le numéro 10 en est à 31 buts et 31 passes décisives en 58 rencontres. Un sacré ratio.

Mais Bâle aurait pu s'épargner de grosses gouttes de sueur. Car les champions de Suisse ont joué à onze contre dix dès la 12e et l'expulsion de Tarnovanu. Les Bâlois n'ont donc profité de leur supériorité numérique qu'en fin de partie.

Les hommes de Ludovic Magnin possèdent désormais six points, ce qui leur permet de se replacer au classement.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Braga
SC Braga
1:0
4
6
12
3
SC Fribourg
SC Fribourg
4
5
10
4
Ferencvaros
Ferencvaros
1:0
4
3
10
5
Celta Vigo
Celta Vigo
4
5
9
6
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
0:1
4
4
9
7
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
0:0
4
4
8
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
1:0
4
3
8
9
SK Brann
SK Brann
0:0
4
3
7
10
Aston Villa
Aston Villa
0:0
4
2
7
11
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
4
1
7
12
Young Boys
Young Boys
0:0
4
0
7
13
FC Porto
FC Porto
4
0
7
14
Fenerbahce
Fenerbahce
0:0
4
0
7
15
Panathinaïkos
Panathinaïkos
4
1
6
16
FC Bâle
FC Bâle
4
1
6
17
Lille OSC
Lille OSC
4
0
6
18
AS Rome
AS Rome
1:0
4
0
6
19
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
4
-1
6
20
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
1
5
21
Bologne FC
Bologne FC
0:0
4
0
5
22
PAOK Salonique
PAOK Salonique
0:0
4
-1
5
23
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
0:0
4
-1
4
24
KRC Genk
KRC Genk
0:1
4
-1
4
25
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
0:0
4
-2
4
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
4
-3
4
29
FC Salzbourg
FC Salzbourg
4
-2
3
30
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
0:1
4
-3
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
0:0
4
-5
2
33
FC Utrecht
FC Utrecht
4
-4
1
34
Malmö FF
Malmö FF
4
-5
1
35
OGC Nice
OGC Nice
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0:1
4
-6
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
