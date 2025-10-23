DE
Young Boys
Young Boys
Dès 21:00
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
Young Boys
Young Boys
Dès 21:00
Vs
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
Lille OSC
Lille OSC
2
2
6
8
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
2
3
4
9
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
2
2
4
10
SC Fribourg
SC Fribourg
2
1
4
11
Ferencvaros
Ferencvaros
2
1
4
12
Panathinaïkos
Panathinaïkos
2
2
3
13
Celta Vigo
Celta Vigo
2
1
3
14
FC Bâle
FC Bâle
2
1
3
15
AS Rome
AS Rome
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
Young Boys
Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce
Fenerbahce
2
-1
3
21
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
2
-1
1
27
Bologne FC
Bologne FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Salonique
PAOK Salonique
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
2
-2
1
31
OGC Nice
OGC Nice
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzbourg
FC Salzbourg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Mohammad
Al-Emara
Finlande
Coup d’envoi
jeudi
23 octobre 2025 à 21:00
Stade
Berne, Suisse
Stade Wandkorf
Capacité
32 000
