Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyonnais
2
3
6
6
FC Porto
2
2
6
6
Lille OSC
2
2
6
8
Viktoria Plzen
2
3
4
9
Real Betis Balompié
2
2
4
10
SC Fribourg
2
1
4
11
Ferencvaros
2
1
4
12
Panathinaïkos
2
2
3
13
Celta Vigo
2
1
3
14
2
1
3
15
AS Rome
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
2
0
3
19
2
-1
3
20
Fenerbahce
2
-1
3
21
Ludogorets Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
Vfb Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
2
-1
1
26
Étoile Rouge Belgrade
2
-1
1
27
Bologne FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Salonique
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv
2
-2
1
31
OGC Nice
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzbourg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
2
-4
0