Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
1
2
3
2
FC Midtjylland
1
2
3
3
AS Rome
1
1
3
3
Ludogorets Razgrad
1
1
3
5
SC Fribourg
1
1
3
6
SC Braga
1
1
3
7
Nottingham Forest
1
0
1
8
Real Betis Balompié
1
0
1
9
Celtic Glasgow
1
0
1
10
Étoile Rouge Belgrade
1
0
1
11
Maccabi Tel Aviv
1
0
1
11
PAOK Salonique
1
0
1
13
Aston Villa
0
0
0
13
Bologne FC
0
0
0
13
FC Porto
0
0
0
13
FC Salzbourg
0
0
0
13
FC Utrecht
0
0
0
13
Viktoria Plzen
0
0
0
13
Ferencvaros
0
0
0
13
Fotbal Club FCSB
0
0
0
13
Glasgow Rangers
0
0
0
13
Go Ahead Eagles
0
0
0
13
KRC Genk
0
0
0
13
Lille OSC
0
0
0
13
Olympique Lyonnais
0
0
0
13
Panathinaïkos
0
0
0
13
Celta Vigo
0
0
0
13
SK Brann
0
0
0
13
Vfb Stuttgart
0
0
0
13
0
0
0
31
1
-1
0
32
Malmö FF
1
-1
0
32
OGC Nice
1
-1
0
34
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
35
Fenerbahce
1
-2
0
36
SK Sturm Graz
1
-2
0