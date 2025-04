Bodö/Glimt peut écrire l'histoire face à la Lazio

1/5 Le FK Bodö/Glimt a l'occasion de faire un premier pas vers une demi-finale européenne, ce qu'aucune équipe norvégienne n'a encore réussi à faire. Photo: keystone-sda.ch

Julian Sigrist

Face à la Lazio ce soir jeudi soir, le FK Bodö/Glimt a l'opportunité de faire un premier pas vers les demi-finales de la Ligue Europa. Atteindre le dernier carré d'une compétition européenne serait une première, non seulement pour Bodö/Glimt, mais aussi pour une équipe norvégienne.

Une ascension fulgurante

Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé que l'équipe du nord de la Norvège puisse y parvenir cette année. Pendant une grande partie de ce millénaire, Bodö/Glimt a fait l'ascenseur. Entre 2005 et 2016, le club a été relégué trois fois en deuxième division. Mais après la remontée en 2017, il s'est rapidement hissés au sommet de l'élite norvégienne. En 2020, les joueurs sont devenus champions pour la première fois de leur histoire, un succès qu'ils ont réitéré les années suivantes, à l'exception de 2022.

L'entraîneur Kjetil Knutsen a joué un rôle important dans cette soudaine ascension. Encore entraîneur adjoint l'année de la montée, le Norvégien a pris le poste d'entraîneur en chef en 2018. Outre les succès qu'il a pu fêter depuis au niveau national, Kjetil Knutsen a rapidement fait sensation avec son équipe sur la scène internationale. Certes, il n'a pas encore réussi à participer à la Ligue des champions, mais en 2022, Bodö/Glimt a déjà atteint un quart de finale européen. En Conference League, l'équipe s'était alors inclinée face à l'AS Roma (2-5).

«Il n'y a pas de raison d'être nerveux»

Contre le rival de l'AS Roma, les Norvégiens veulent maintenant se qualifier pour leur première demi-finale. «Ce genre de matches signifie beaucoup. Nous nous en souviendrons probablement encore quand nous serons vieux», a déclaré Kjetil Knutsen. Et le milieu de terrain Partick Berg s'enthousiasme lui aussi: «Nous nous sentons privilégiés de jouer un quart de finale de l'Europa League.» Il est pour lui «fantastique» d'être au même niveau que les Spurs et Manchester United. Et le joueur d'ajouter: «Je pense aussi que c'est mérité.» Malgré cette chance historique, il n'y a «aucune raison d'être nerveux», assure-t-il.

L'entraîneur de la Lazio Marco Baroni ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur son adversaire: «Nous aurons affaire à une équipe compliquée, qui joue ensemble depuis longtemps et qui possède des qualités techniques. Ils ont mis de grandes équipes en grande difficulté, et pas seulement dans ce tournoi.» Les Norvégiens veulent maintenant mettre la Lazio en difficulté et écrire ainsi une page de l'histoire du football norvégien.