Bâle repart de Lyon avec une défaite

Bâle n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en Europa League. Les Rhénans, convaincants tombeurs du VfB Stuttgart trois semaines plus tôt au Parc St-Jacques, se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais jeudi.

La détresse des Bâlois à la fin du match. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Une bévue de Marwin Hitz dès la 3e minute de jeu a coûté cher au FCB. Au pressing, Mathys De Carvalho a récupéré le ballon à l'orée de la surface de réparation après une relance hasardeuse du portier bâlois, son tacle se transformant en passe décisive pour un Corentin Tolisso qui n'en demandait pas tant.

Bâle y a cru jusqu'au bout. Mais la troupe de Ludovic Magnin a manqué de tranchant dans le dernier geste, à l'image de cette frappe d'Ibrahim Salah qui a tiré directement dans les bras du gardien de l'OL Dominik Greif à la 77e. Et Afonso Moreira a douché les espoirs rhénans en marquant le 2-0 en contre à la 90e.

Le FCB, qui s'était incliné 2-1 à Fribourg en ouverture de cette phase de Ligue, en reste donc à 3 points. Il devra réagir le 6 novembre à l'occasion de la venue du FCSB Bucarest, que Young Boys a dominé 2-0 lors de la 2e journée. L'OL poursuit pour sa part son sans faute, avec 9 points et aucun but encaissé jusqu'ici.