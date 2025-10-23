Bâle repart de Lyon avec une défaite

Une bévue de Marwin Hitz dès la 3e minute de jeu a coûté cher au FCB. Au pressing, Mathys De Carvalho a récupéré le ballon à l'orée de la surface de réparation après une relance hasardeuse du portier bâlois, son tacle se transformant en passe décisive pour un Corentin Tolisso qui n'en demandait pas tant.
Bâle y a cru jusqu'au bout. Mais la troupe de Ludovic Magnin a manqué de tranchant dans le dernier geste, à l'image de cette frappe d'Ibrahim Salah qui a tiré directement dans les bras du gardien de l'OL Dominik Greif à la 77e. Et Afonso Moreira a douché les espoirs rhénans en marquant le 2-0 en contre à la 90e.
Le FCB, qui s'était incliné 2-1 à Fribourg en ouverture de cette phase de Ligue, en reste donc à 3 points. Il devra réagir le 6 novembre à l'occasion de la venue du FCSB Bucarest, que Young Boys a dominé 2-0 lors de la 2e journée. L'OL poursuit pour sa part son sans faute, avec 9 points et aucun but encaissé jusqu'ici.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SC Braga
3
5
9
2
Olympique Lyonnais
3
5
9
3
Viktoria Plzen
2:0
3
5
7
4
Dinamo Zagreb
0:0
3
4
7
5
FC Midtjylland
0:0
3
3
7
6
Ferencvaros
3
2
7
7
SC Fribourg
1:0
3
2
7
8
Panathinaïkos
1:0
3
3
6
9
SK Brann
3
3
6
10
Aston Villa
3
2
6
11
Go Ahead Eagles
3
1
6
12
FC Porto
0:1
3
1
6
13
Fenerbahce
3
0
6
14
Ludogorets Razgrad
1:0
3
0
6
15
Lille OSC
0:2
3
0
6
15
SK Sturm Graz
1:0
3
0
6
17
Real Betis Balompié
3
2
5
18
Celta Vigo
1:1
3
1
4
19
Nottingham Forest
1:0
3
0
4
20
PAOK Salonique
2:0
3
0
4
21
Bologne FC
3
0
4
22
KRC Genk
3
0
4
23
3
-1
3
24
Young Boys
0:1
3
-2
3
25
AS Rome
0:2
3
-2
3
26
Fotbal Club FCSB
3
-2
3
27
Vfb Stuttgart
3
-2
3
28
Maccabi Tel Aviv
0:0
3
-2
2
29
OGC Nice
1:1
3
-2
1
30
Étoile Rouge Belgrade
3
-3
1
31
Celtic Glasgow
0:1
3
-3
1
32
Malmö FF
0:0
3
-4
1
33
FC Utrecht
0:1
3
-3
0
34
FC Salzbourg
3
-4
0
35
Feyenoord Rotterdam
0:1
3
-4
0
36
Glasgow Rangers
3
-5
0