Bâle n'a pas démérité, mais s'incline face à Aston Villa

Le FCB n'a pas vécu l'entame idéale au Parc St-Jacques. L'ancien Lausannois Evann Guessand a profité d'un rebond favorable pour récupérer le ballon dans la surface et ouvrir le score (12e).
Les RotBlau ont ensuite cru égaliser, mais la réussite de Leo Leroy a été annulée en raison d'un hors-jeu (28e). Déception de courte durée puisque Flavius Daniliuc a finalement inscrit le 1-1 (35e).
Malheureusement pour les Bâlois, le coaching d'Unai Emery s'est avéré payant. Youri Tielemans, entré en jeu à la pause, a redonné l'avantage aux Villans et scellé le score (53e).
Cette défaite, la quatrième en C3, relègue le FC Bâle hors des places de barragiste. Des affrontements contre le RB Salzbourg et Viktoria Plzen restent au programme pour s'y frayer un chemin.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
6
10
15
2
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompié
6
7
14
5
SC Fribourg
6
6
14
6
Ferencvaros
6
5
14
7
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
6
4
13
9
Vfb Stuttgart
6
7
12
10
AS Rome
6
5
12
11
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce
6
4
11
13
Bologne FC
6
4
11
14
Viktoria Plzen
6
4
10
15
Panathinaïkos
6
2
10
16
KRC Genk
6
1
10
17
Étoile Rouge Belgrade
6
0
10
18
PAOK Salonique
6
3
9
19
Celta Vigo
6
3
9
20
Lille OSC
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Bâle
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzbourg
6
-6
3
32
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv
6
-16
1
36
OGC Nice
6
-9
0