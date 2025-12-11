DE
Hors des barragistes
Bâle n'a pas démérité, mais s'incline face à Aston Villa

Déception pour le FC Bâle en Europa League. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas démérité, mais se sont inclinés 2-1 contre Aston Villa jeudi.
Publié: 11.12.2025 à 23:05 heures
Aston Villa est venu s'imposer sur la pelouse de Bâle.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le FCB n'a pas vécu l'entame idéale au Parc St-Jacques. L'ancien Lausannois Evann Guessand a profité d'un rebond favorable pour récupérer le ballon dans la surface et ouvrir le score (12e).

Les RotBlau ont ensuite cru égaliser, mais la réussite de Leo Leroy a été annulée en raison d'un hors-jeu (28e). Déception de courte durée puisque Flavius Daniliuc a finalement inscrit le 1-1 (35e).

Malheureusement pour les Bâlois, le coaching d'Unai Emery s'est avéré payant. Youri Tielemans, entré en jeu à la pause, a redonné l'avantage aux Villans et scellé le score (53e).

Cette défaite, la quatrième en C3, relègue le FC Bâle hors des places de barragiste. Des affrontements contre le RB Salzbourg et Viktoria Plzen restent au programme pour s'y frayer un chemin.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
6
10
15
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
6
7
14
5
SC Fribourg
SC Fribourg
6
6
14
6
Ferencvaros
Ferencvaros
6
5
14
7
SC Braga
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
FC Porto
6
4
13
9
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
6
7
12
10
AS Rome
AS Rome
6
5
12
11
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce
Fenerbahce
6
4
11
13
Bologne FC
Bologne FC
6
4
11
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
6
4
10
15
Panathinaïkos
Panathinaïkos
6
2
10
16
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
17
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
6
0
10
18
PAOK Salonique
PAOK Salonique
6
3
9
19
Celta Vigo
Celta Vigo
6
3
9
20
Lille OSC
Lille OSC
6
3
9
21
Young Boys
Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Bâle
FC Bâle
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzbourg
FC Salzbourg
6
-6
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
6
-16
1
36
OGC Nice
OGC Nice
6
-9
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
