DE
FR

Le football en deuil
En route pour Lyon, sept supporters du PAOK meurent dans un accident

Un accident tragique a coûté la vie à sept supporters grecs du PAOK Salonique le 27 janvier 2026 en Roumanie. Leur minibus a heurté un camion près de Timisoara, provoquant une onde de choc dans le monde du football.
Publié: il y a 50 minutes
1/4
Triste nouvelle concernant sept supporters du PAOK Salonique.
Photo: keystone-sda.ch
bliki.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
BliKI et Lino Dieterle

Sept supporters de football se rendaient à Lyon pour soutenir leur équipe en Europa League lorsque le drame est survenu. Les fans du PAOK Salonique, club grec de premier plan, ont été victimes d’un grave accident de la route en Roumanie.

La tragédie s’est produite le 27 janvier 2026 près de la ville de Timisoara, dans l’ouest de la Roumanie. Le ministère grec des Affaires étrangères a confirmé le décès des sept supporters. Des collaborateurs de l’ambassade de Grèce ainsi que des représentants de l’association concernée se sont immédiatement rendus sur place afin d’apporter leur soutien.

«J’ai été profondément choqué d’apprendre le tragique accident en Roumanie qui a coûté la vie à sept de nos jeunes compatriotes», a écrit le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans une publication sur Facebook. Le propriétaire du PAOK Salonique, Ivan Savvidis, a également exprimé sa peine, rendant hommage aux jeunes supporters «qui avaient voyagé pour soutenir notre équipe».

De nombreux supporters annulent leur voyage

Des images diffusées par la télévision grecque montrent le déroulement de l’accident. Selon ces enregistrements, le minibus transportant les sept supporters du PAOK Salonique serait entré en collision avec un camion après une manœuvre de dépassement. D’après les médias, des centaines d’autres supporters grecs ont annulé leur déplacement à Lyon ou sont rentrés à Thessalonique à la suite de la tragédie.

Le club hôte, l’Olympique lyonnais, a annoncé qu’il souhaitait rendre hommage aux supporters décédés à l’occasion du match de jeudi soir contre le PAOK Salonique, notamment aux abords du stade du club.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
7
11
18
2
Aston Villa
Aston Villa
7
7
18
3
SC Fribourg
SC Fribourg
7
7
17
4
FC Midtjylland
FC Midtjylland
7
8
16
5
SC Braga
SC Braga
7
6
16
6
AS Rome
AS Rome
7
7
15
7
Ferencvaros
Ferencvaros
7
5
15
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
7
5
14
9
FC Porto
FC Porto
7
4
14
10
KRC Genk
KRC Genk
7
3
13
11
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
7
1
13
12
PAOK Salonique
PAOK Salonique
7
5
12
13
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
7
5
12
14
Celta Vigo
Celta Vigo
7
4
12
15
Bologne FC
Bologne FC
7
4
12
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
4
11
17
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
7
4
11
18
Fenerbahce
Fenerbahce
7
3
11
19
Panathinaïkos
Panathinaïkos
7
2
11
20
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
Lille OSC
Lille OSC
7
2
9
22
SK Brann
SK Brann
7
-1
9
23
Young Boys
Young Boys
7
-5
9
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
7
-4
8
25
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
7
-4
7
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Bâle
FC Bâle
7
-3
6
28
FC Salzbourg
FC Salzbourg
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
7
-8
6
31
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
7
-7
4
31
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
7
-7
4
33
OGC Nice
OGC Nice
7
-7
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
7
-8
1
35
Malmö FF
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
7
-17
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus