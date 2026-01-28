Un accident tragique a coûté la vie à sept supporters grecs du PAOK Salonique le 27 janvier 2026 en Roumanie. Leur minibus a heurté un camion près de Timisoara, provoquant une onde de choc dans le monde du football.

BliKI et Lino Dieterle

Sept supporters de football se rendaient à Lyon pour soutenir leur équipe en Europa League lorsque le drame est survenu. Les fans du PAOK Salonique, club grec de premier plan, ont été victimes d’un grave accident de la route en Roumanie.

La tragédie s’est produite le 27 janvier 2026 près de la ville de Timisoara, dans l’ouest de la Roumanie. Le ministère grec des Affaires étrangères a confirmé le décès des sept supporters. Des collaborateurs de l’ambassade de Grèce ainsi que des représentants de l’association concernée se sont immédiatement rendus sur place afin d’apporter leur soutien.

«J’ai été profondément choqué d’apprendre le tragique accident en Roumanie qui a coûté la vie à sept de nos jeunes compatriotes», a écrit le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans une publication sur Facebook. Le propriétaire du PAOK Salonique, Ivan Savvidis, a également exprimé sa peine, rendant hommage aux jeunes supporters «qui avaient voyagé pour soutenir notre équipe».

De nombreux supporters annulent leur voyage

Des images diffusées par la télévision grecque montrent le déroulement de l’accident. Selon ces enregistrements, le minibus transportant les sept supporters du PAOK Salonique serait entré en collision avec un camion après une manœuvre de dépassement. D’après les médias, des centaines d’autres supporters grecs ont annulé leur déplacement à Lyon ou sont rentrés à Thessalonique à la suite de la tragédie.

Le club hôte, l’Olympique lyonnais, a annoncé qu’il souhaitait rendre hommage aux supporters décédés à l’occasion du match de jeudi soir contre le PAOK Salonique, notamment aux abords du stade du club.