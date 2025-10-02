DE
Doublé de Joël Monteiro
Les Young Boys renouent avec la victoire en Europa League

Battus 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, les Young Boys ont relevé la tête jeudi en Europa League. Les Bernois ont battu le Steaua 2-0 à Bucarest lors de la 2e journée.
Joël Monteiro a inscrit un doublé face au Steaua Bucarest ce jeudi en Europa League.
Le technicien d'YB Giorgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.

Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Giorgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Razgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
3:1
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2:1
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
2:0
2
3
6
5
Lille OSC
Lille OSC
2
2
6
6
Aston Villa
Aston Villa
1:0
2
2
6
7
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
2
3
4
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
2
2
4
9
SC Fribourg
SC Fribourg
2
1
4
10
FC Porto
FC Porto
1:1
2
1
4
10
Ferencvaros
Ferencvaros
1:0
2
1
4
12
Panathinaïkos
Panathinaïkos
2
2
3
13
Celta Vigo
Celta Vigo
3:1
2
1
3
14
AS Rome
AS Rome
2
0
3
14
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
16
FC Bâle
FC Bâle
1:0
2
0
3
16
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
0:1
2
0
3
19
KRC Genk
KRC Genk
0:1
2
0
3
20
Young Boys
Young Boys
2
-1
3
21
Fenerbahce
Fenerbahce
2
-1
3
22
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
2
-1
3
23
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2:1
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
1:1
2
0
2
26
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1:2
2
-1
1
27
Bologne FC
Bologne FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Salonique
PAOK Salonique
1:3
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
1:3
2
-2
1
31
OGC Nice
OGC Nice
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
1:2
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
0:1
2
-2
0
35
FC Salzbourg
FC Salzbourg
0:2
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
