Battus 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, les Young Boys ont relevé la tête jeudi en Europa League. Les Bernois ont battu le Steaua 2-0 à Bucarest lors de la 2e journée.

Joël Monteiro a inscrit un doublé face au Steaua Bucarest ce jeudi en Europa League. Photo: THOMAS HODEL

ATS Agence télégraphique suisse

Le technicien d'YB Giorgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.

Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Giorgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Razgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.