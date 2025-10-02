Joël Monteiro a inscrit un doublé face au Steaua Bucarest ce jeudi en Europa League.
Photo: THOMAS HODEL
ATS Agence télégraphique suisse
Le technicien d'YB Giorgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.
Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Giorgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Razgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.
Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
3:1
2
4
6
2
FC Midtjylland
2:1
2
3
6
3
SC Braga
2
3
6
4
Olympique Lyonnais
2:0
2
3
6
5
Lille OSC
2
2
6
6
Aston Villa
1:0
2
2
6
7
Viktoria Plzen
2
3
4
8
Real Betis Balompié
2
2
4
9
SC Fribourg
2
1
4
10
FC Porto
1:1
2
1
4
10
Ferencvaros
1:0
2
1
4
12
Panathinaïkos
2
2
3
13
Celta Vigo
3:1
2
1
3
14
AS Rome
2
0
3
14
Go Ahead Eagles
2
0
3
16
FC Bâle
1:0
2
0
3
16
SK Brann
2
0
3
18
Vfb Stuttgart
0:1
2
0
3
19
KRC Genk
0:1
2
0
3
20
2
-1
3
21
Fenerbahce
2
-1
3
22
Ludogorets Razgrad
2
-1
3
23
SK Sturm Graz
2:1
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Étoile Rouge Belgrade
1:1
2
0
2
26
Nottingham Forest
1:2
2
-1
1
27
Bologne FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Salonique
1:3
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv
1:3
2
-2
1
31
OGC Nice
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
1:2
2
-2
0
33
FC Utrecht
2
-2
0
33
Feyenoord Rotterdam
0:1
2
-2
0
35
FC Salzbourg
0:2
2
-3
0
36
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs