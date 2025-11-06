DE
FR

Des résultats différents
Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs en Europe

Johan Manzambi et Simon Sohm ont marqué jeudi soir en Coupe d'Europe. Freiburg l'a emporté 3-1 à Nice en Europa League, alors que la Fiorentina a perdu 2-1 à Mayence en Conference League.
Publié: 21:40 heures
Partager
Écouter
Johan Manzambi buteur pour Freiburg à Nice.
Photo: IMAGO/Steinsiek.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Manzambi a initié le retournement de situation lors de la victoire à l'extérieur contre l'OGC Nice. Le Genevois a égalisé à 1-1 à la 29e après une erreur défensive des Français, avant que Vincenzo Grifo et Derry Scherhant ne portent le score à 3-1 avant la pause.

Simon Sohm a inscrit son premier but sous le maillot de la Viola. Le joueur de 24 ans, qui a quitté Parme l'été dernier pour la Toscane, a ouvert le score contre Mayence, où Silvan Widmer a été remplacé à la mi-temps. En deuxième période, les Allemands ont réussi à renverser la situation et à s'imposer 2-1 à domicile.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Fribourg
SC Fribourg
4
5
10
3
Ferencvaros
Ferencvaros
4
4
10
4
Celta Vigo
Celta Vigo
4
5
9
5
SC Braga
SC Braga
4
4
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
4
9
7
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
4
3
9
8
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
4
4
8
9
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
4
4
8
10
PAOK Salonique
PAOK Salonique
4
3
7
11
SK Brann
SK Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
KRC Genk
KRC Genk
4
1
7
14
FC Porto
FC Porto
4
0
7
15
Fenerbahce
Fenerbahce
4
0
7
16
Panathinaïkos
Panathinaïkos
4
1
6
17
FC Bâle
FC Bâle
4
1
6
18
AS Rome
AS Rome
4
1
6
19
Lille OSC
Lille OSC
4
0
6
20
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
4
-1
6
22
Young Boys
Young Boys
4
-4
6
23
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
1
5
24
Bologne FC
Bologne FC
4
0
5
25
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
4
-3
4
28
FC Salzbourg
FC Salzbourg
4
-2
3
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-3
3
30
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
4
-4
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
4
-4
1
33
Malmö FF
Malmö FF
4
-5
1
34
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
4
-7
1
35
OGC Nice
OGC Nice
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
4
-7
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus