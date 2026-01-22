DE
Début de match catastrophique
Le FC Bâle pris à froid à Salzbourg

Le FC Bâle se retrouve le dos au mur après sept des huit matches de la phase de Ligue d'Europa League. La défaite 3-1 subie jeudi à Salzbourg n'arrange pas les affaires de Rhénans bien mal en point.
Publié: 22.01.2026 à 23:06 heures
Le FC Bâle n'a pas fait le poids en début de match face au RB Salzbourg.
Photo: Getty Images

Le FCB a été pris à froid en Autriche, où le mercure indiquait -7 degrés au coup d'envoi. Alajbegovic, un jeune Bosnien talentueux âgé de 18 ans et né à Cologne, a signé un rapide doublé (4e/12e) qui a mis son équipe sur les bons rails.

Sans idées, dominés dans tous les secteurs du jeu, les Bâlois ont continué de subir l'emprise de leurs adversaires qui ont encore salé l'addition par Krätzig (35e), deux minutes après un poteau trouvé par Bidstrup. Et sans un Hitz attentif, le score aurait été encore plus sévère...

Obligé de s'imposer

Ludovic Magnin, logiquement excédé, a dû hausser le ton dans les vestiaires. Le technicien vaudois a effectué trois changements à la pause, sortant notamment Shaqiri. Il s'en est suivi un léger mieux validé par une réussite d'Agbonifo (56e). Mais Salzbourg a repris la direction du jeu, se créant plusieurs occasions. La transversale a sauvé Hitz sur une nouvelle frappe lointaine d'Alajbegovic (62e), un joueur qui risque bien de faire parler de lui à l'avenir.

Avec 6 points seulement en poche, le FCB aura l'obligation de s'imposer dans une semaine lors de la venue du Viktoria Plzen pour espérer continuer son parcours européen.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
7
11
18
2
Aston Villa
Aston Villa
7
7
18
3
SC Fribourg
SC Fribourg
7
7
17
4
FC Midtjylland
FC Midtjylland
7
8
16
5
SC Braga
SC Braga
7
6
16
6
AS Rome
AS Rome
7
7
15
7
Ferencvaros
Ferencvaros
7
5
15
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
7
5
14
9
FC Porto
FC Porto
7
4
14
10
KRC Genk
KRC Genk
7
3
13
11
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
7
1
13
12
PAOK Salonique
PAOK Salonique
7
5
12
13
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
7
5
12
14
Celta Vigo
Celta Vigo
7
4
12
15
Bologne FC
Bologne FC
7
4
12
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
4
11
17
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
7
4
11
18
Fenerbahce
Fenerbahce
7
3
11
19
Panathinaïkos
Panathinaïkos
7
2
11
20
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
Lille OSC
Lille OSC
7
2
9
22
SK Brann
SK Brann
7
-1
9
23
Young Boys
Young Boys
7
-5
9
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
7
-4
8
25
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
7
-4
7
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Bâle
FC Bâle
7
-3
6
28
FC Salzbourg
FC Salzbourg
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
7
-8
6
31
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
7
-7
4
31
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
7
-7
4
33
OGC Nice
OGC Nice
7
-7
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
7
-8
1
35
Malmö FF
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
7
-17
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
