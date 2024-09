Les fans de Twente chantent lors de… Manchester City - Watford

Le club de Twente va disputer ce mercredi son premier match d'Europa League de la saison. Avant d'affronter Manchester United, les fans néerlandais ont profité de leur passage en Angleterre pour aller voir Manchester City - Watford… et faire du bruit.

Jack Grealish (à gauche) et Giorgi Chakvetadze ont eu le droit aux encouragements des fans de Twente. Photo: keystone-sda.ch

«Lololololololo Twente.» Les gens qui chantent ça se sont-ils trompés de jour? De stade? De Manchester? La scène se déroule en effet à l'Ethiad Stadium. Sur le terrain, pas de club néerlandais, mais bien un match de Carabao Cup entre Manchester City et Watford. Aucune trace donc, de Twente.

Les Néerlandais jouent ce mercredi soir, sur la pelouse de… Manchester United, le rival et voisin de City. De passage en Angleterre, des dizaines de supporters de Twente ont donc décidé de faire d'une pierre deux coups, en se procurant des billets pour le match de coupe.

Les visiteurs se sont même permis le luxe, à un moment dans la rencontre, de chanter à la gloire de leur équipe. Une scène qui prête à sourire. Et si ces fans font déjà passablement de bruit alors que Twente ne joue pas, on ne peut qu'imaginer l'ambiance qu'ils mettront ce mercredi soir à Old Trafford, dans le cadre de la première journée d'Europa League.