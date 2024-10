Piégé par Besiktas, Lyon a tout gâché

Largement dominateur mais en panne de réalisme, Lyon s'est incliné sur son terrain devant le club turc Besiktas Istanbul (1-0), jeudi lors de la 3e journée de Ligue Europa, sur un but du Portugais Gedson Fernandes en seconde période.

Le capitaine et attaquant de Lyon Alexandre Lacazette, à droite, lors de la défaite à domicile face à Besiktas (1-0), le 24 octobre 2024 au Groupama Stadium. Photo: OLIVIER CHASSIGNOLE 1/2

AFP Agence France-Presse

Lyon s'est incliné dans son Groupama Stadium devant le club turc Besiktas Istanbul (1-0), jeudi lors de la 3e journée de Ligue Europa. C'est le Portugais Gedson Fernandes qui a inscrit le seul but de la rencontre en deuxième mi-temps.

Celui-ci, alerté en profondeur par son compatriote Rafa Silva, est venu battre le gardien Lucas Perri à la 71e minute, peu après que ce dernier eut déjà sauvé l'équipe lyonnaise en détournant sur son poteau une frappe de l'Italien Ciro Immobile (67).

Un hold-up parfait mais la faute en revient à la maladresse et au manque de réalisme de l'OL qui a dominé sans partage cette rencontre face à une formation de Besiktas, 2e du championnat turc mais pourtant bien inoffensive si l'on excepte le but et le tir sur le montant.

Contexte ultra chaud

Avec cette défaite, Lyon, 7e du championnat de France, met un terme à une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont deux sur la scène européenne, alors que l'équipe stambouliote ouvre son compteur en Ligue Europa pour se positionner au 27e rang quand l'OL est 10e.

Disputée dans un contexte de sécurité renforcée en raison de graves incidents entre les supporters ultras des deux clubs en avril 2017 au cours d'un quart de finale aller de Ligue Europa, cette rencontre n'a même pas attiré les 30'000 spectateurs espérés.

C'était la jauge maximale que s'était fixée l'OL qui avait en outre décrété des billets nominatifs, privilégiant cette fois la sécurité aux recettes, tout en organisant de rigoureux contrôles sur la revente des tickets.

«Afin de prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public», les fans du club turc n'avaient pas le droit de circuler de mercredi à vendredi dans le centre de Lyon, les gares et les aéroports ainsi qu'aux péages d'autoroute de l'agglomération, avait indiqué dès début octobre la préfecture du Rhône.

L'interdiction valait aussi pour les accès au stade et à ses abords le soir du match. Les pétards, engins pyrotechniques et l'alcool étaient également bannis du périmètre.

La barre pour Benrahma

L'OL a largement dominé la première période (30 tirs dont neuf cadrés) mais sans pouvoir concrétiser sa supériorité faute d'avoir joué juste dans la zone de décision hormis sur un but d'Alexandre Lacazette, servi par l'omniprésent Corentin Tolisso, mais refusé pour hors-jeu (24) avant qu'un penalty ne soit annulé par l'assistance vidéo (27).

En deuxième période, une reprise de la tête de Moussa Niakhaté est passée juste à côté (54) avant que Saïd Benrahma ne trouve la barre transversale (56) alors qu'un ultime tir de Wilfried Zaha a été repoussé sur la ligne par Félix Uduokhai dans le temps additionnel (90+3).