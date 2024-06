Julian Nagelsmann estime que la Hongrie méritait mieux face à la Suisse

1/6 Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'Allemagne, est de bonne humeur et se réjouit des matches contre la Hongrie et la Suisse.

Alain Kunz

Le pays hôte affronte la Hongrie ce mercredi. Il y a trois ans déjà, les Allemands avaient rencontré les Magyars lors de l'Euro 2021. A Munich, Leon Goretzka avait sauvé la Mannschaft et lui avait permis d'atteindre les 8es de finale en inscrivant le 2-2. Cette fois-ci, tout est différent, tant l'Allemagne est grandement favorite après sa victoire 5-1 contre l'Écosse et la défaite de la Hongrie contre la Suisse.

«Les Hongrois méritaient mieux»

Julian Nagelsmann s'est exprimé à la veille de ces retrouvailles: «Face aux Suisses, les Hongrois auraient mérité mieux après leur très bonne deuxième mi-temps. Ils ont très bien joué à ce moment-là et ont mis beaucoup de pression». Peut-on aussi en conclure que la victoire de la Suisse était heureuse? On peut supposer que Julian Nagelsmann ne serait pas d'accord, mais il s'agit là uniquement de la conclusion inverse de sa déclaration.

Julien Nagelsmann regarde tous les matches

Le sélectionneur allemand n'a pas eu envie de donner son évaluation globale du tournoi jusqu'à présent. «J'ai vraiment d'autres choses à faire que d'évaluer chaque équipe en détail. Je regarde les adversaires potentiels et les adversaires que nous avons dans le monde réel. Donc la Hongrie et la Suisse». Il a cependant regardé tous les matches. Il y en a eu des très intéressants, mais aussi des très ennuyeux, dit-il. «Mais je ne vais certainement pas m'asseoir devant l'écran et noter tout ce qui me frappe. Bien sûr, je pourrais regarder quatorze matches de la Suisse, mais je ne serais pas concentré sur l'essentiel. Je me concentre donc sur la Hongrie, puis sur la Suisse. Et ensuite, nous verrons qui sera le prochain adversaire».

La Suisse en automne - un vrai somnifère

Pas de 14 matches de la Suisse? Alors s'il a besoin d'un somnifère et d'autres matches «ennuyeux» - ceux que la Nati a joué en automne lui sont chaudement recommandés. Mais depuis ce samedi, c'est une toute autre histoire!