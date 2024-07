Les pronostics des personnalités romandes pour Espagne-Angleterre

Qui de l'Espagne ou de l'Angleterre l'emportera?

Nathan Clément

Ce dimanche soir (21h), deux grandes nations du football européen s'affrontent pour un seul titre de champion. Blick a relancé le jeu des pronostics avec des personnalités du pays qui ont toutes un lien avec l'Espagne. Forcément, ils mettent la Roja favorite.

Fantin Moreno – animateur radio et commentateur pour «Footaises»

Cette finale, elle a lieu dans le stade qui fut le théâtre du coup de boule de Zidane en finale de Coupe du Monde 2006... quand même! Et vu que Bellingham est fan de Zidane, il l'a dit.... En plus, il a choisi le même club, le même numéro de maillot. Il a un peu la même aisance technique... Il va craquer! Il va balancer un coup de tête dans la poitrine d'Aymeric Laporte. Score final: 1-1, mais victoire de l'Espagne aux tirs au but, histoire que l'Angleterre subisse le même sort qu'ils nous ont fait subir, à nous, la Suisse. Puis on ne va pas se mentir, depuis le début de cet Euro, l'Angleterre c'est à l'arrache! Alors que, le football, c'est l'Espagne! Et est-ce qu'on ne veut pas que le football gagne l'Euro? Parce que je n'oublie pas que l'autre métier de l'arbitre du match, M. Letexier, c'est huissier de justice. Espérons qu'il y en aura une.

Carlos Varela – ancien footballeur professionnel

Pour la finale Espagne-Angleterre, je vois les Anglais s'imposer 2-1. C'était mes favoris avant le tournoi, je vais rester sur ce premier avis. Je pense qu'ils auront ce petit plus par rapport à l'Espagne, de se dire qu'on a déçu, qu'on a été même mauvais certaines fois, qu'on a failli être éliminés en huitième de finale contre la Slovaquie à quelques secondes de la fin avec Jude Bellingham qui remet l'équipe dans les bons rails. Contre la Suisse, ils passent aux tirs au bu sans dominer leur adversaire. Et malgré tout ça, ils sont en finale. Et dans un groupe, je pense que que ça te rend assez fort.

Déjà en demi-finale il y a eu une réaction, donc c'est une équipe qui monte en puissance. Les joueurs se sont beaucoup mieux trouvés, chacun reste dans sa position. On a retrouvé Phil Foden, on rajoute peut-être ce petit surplus avec Harry Kane qui voudra enfin gagner un trophée. Et même si c'est vrai que l'Espagne a été la meilleure équipe du tournoi, dans une finale, tout ça, ça ne compte pas. C'est du passé.

Le favori est sportivement, je pense, l'Espagne. Mais dans une finale, il y a beaucoup d'autres critères et je pense que vraiment, ça va être l'année des Anglais. Pour moi, je reste sur cette demi-finale contre le Pays-Bas où c'était très fort tactiquement et techniquement. Un bon match en perspective, mais je reste sur cette équipe anglaise qui risque de gagner son premier Euro.

Hélios Sessolo - joueur du FC Thoune

Je vois l’Espagne gagner. Ils ont un collectif mieux huilé que les Anglais. Attention quand même à eux: Il y a de très bonnes individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Une finale ne se joue pas, elle se gagne! Vamos España!

Pablo Iglesias – directeur du football au FC Sion

Le score que je souhaite ou celui qui peut se produire? 2-1 pour l'Espagne. J'imagine que beaucoup de monde vous a dit pareil. Je pense que, très objectivement, le favori, c'est l'Espagne qui est la sélection qui mérite le plus sa place en finale. Pour plusieurs raisons qui ont certainement déjà été évoquées. C'est celle qui est la plus audacieuse, la plus attractive du tournoi. Très rapidement, pour moi, elle a démontré qu'elle savait exactement quel type de football elle voulait proposer. Elle a une identité qui est précise, elle a un style et des principes de jeu qui sont autant offensifs que défensifs. La preuve? Elle a quand même remporté la totalité de ces six matchs dans un tableau qui était loin d'être évident.

L'Espagne a écarté la Croatie qui était quand même sur une série de grandes compétitions avec des performances bien plus que la moyennes, un contingent qui lui permettait peut-être d'espérer quelque chose. L'Italie qui était la tenante du titre. Et puis derrière ça, je pense qu'elle a joué contre la révélation du tournoi avec la Géorgie et bien sûr l'Allemagne et la France. Ce n'est pas de la boxe: On ne va pas compter au points, mais je pense qu'elle mériterait d'être sacrée.

Adrian Alvarez – joueur du FC Bavois

2-0 pour l'Espagne. Je pense qu'elle l'a prouvé durant ses derniers matchs: On va être la plus belle équipe de cet Euro. Les joueurs m'impressionnent! Il se passe quelque chose dans cet effectif. Tout le contraire de l'Angleterre qui passe aussi chaque tour sur le fil. Il y a quelque chose de spécial qu'on ne connaît pas forcément. On n'est pas dans le vestiaire.

Mais quand je vois Cole Palmer qui fait une saison incroyable en Premier League et qui se retrouve sur le banc pour ne jouer quasiment pas. Harry Kane qui a de la peine à marquer. Il y a quelque chose qui se passe dans cet effectif qu'on ne comprend pas vraiment. Surprenant. Attention, ils ont quand même des individualités... Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden et Harry Kane qui peuvent faire mal. Donc méfiance.

Tout le contraire de l'Espagne qui, pour moi, marche sur l'eau, tactiquement et techniquement, c'est impressionnant. Rodri qui casse la baraque, Fabian Ruiz ou Marc Cucurella qui ne sont pas extraordinaires avec leur club, mais avec la sélection c'est tout autre chose! Je pense qu'il n'y a rien qui peut les arrêter aujourd'hui. Vraiment, je suis surpris par le visage de cette Espagne.

Daniel Atienza – ancien cycliste professionnel

Du Tour de France, juste avant la prise d'antenne! Mon pronostic pour cette belle finale qui s'annonce avec déjà, pour moi, les deux plus belles attaques du tournoi. On va avoir une finale engagée avec des buts. Les deux équipes sont très équilibrées. Je vois un 2-2 à la fin du temps réglementaire. On va partir en prolongation et pronostic de cœur, 3-2 pour l'Espagne juste avant la fin des prolongations!