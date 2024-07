Toutes les finales de l'Euro à la loupe

Avec le match Espagne-Angleterre, l'Euro 2024 s'est terminé dimanche soir et il y a un nouveau champion d'Europe. Qui a remporté les dernières compétitions? Et qui a marqué les buts décisifs?

1/20 L'Union soviétique a remporté son premier titre européen en 1960.

Manuela Bigler

Ce dimanche, l'Espagne est devenue championne d'Europe pour la quatrième fois, à la faveur de sa victoire (2-1) contre l'Angleterre. Un chapitre de plus dans l'histoire de l'Euro, si riche en drames, en joies et en larmes. Dans cet aperçu, vous découvrirez comment se sont terminées les différentes finales de l'Euro, de 1960 à 2024.

1960 (France): URSS - Yougoslavie 2-1 (ap)

Le premier titre européen de l'histoire a été remporté en 1960 par l'Union soviétique en France. En finale de ce qui s'appelait encore à l'époque la «Coupe d'Europe des nations», l'URSS a battu la Yougoslavie 2-1 après prolongations au Parc des Princes à Paris. Wiktor Ponedelnik a marqué le but de la victoire de la tête à la 114e minute. Auparavant, Milan Galic avait donné l'avantage à la Yougoslavie (41e) et Alexander Metreweli avait égalisé pour l'Union soviétique (49e). Le match a commencé à 22 heures un dimanche, et à la fin des prolongations, il était déjà plus de minuit. Ponedelnik, dont le nom de famille signifie «lundi» en russe, a ainsi fait gagner son équipe... un lundi.

L'Euro 1960 avait déjà débuté en 1958 par une phase de qualification disputée par 17 pays au total, selon un mode de jeu à élimination directe avec des matchs aller-retour. Mais en fin de compte, seules quatre équipes ont à la phase finale en France, laquelle a duré cinq jours. Fait insolite: en quart de finale, le futur champion d'Europe soviétique n'a pas eu à jouer, car son adversaire, l'Espagne, a refusé de disputer la partie des raisons politiques.

1964 (Espagne): Espagne - URSS 2-1

En 1964, l'Espagne, pays hôte, s'est imposée 2-1 contre l'Union soviétique, tenante du titre, en finale au stade Santiago Bernabéu de Madrid. Jesus Pereda a ouvert le score pour les Espagnols à la 6e minute, mais les Soviétiques ont égalisé par Galimsjan Chussainow (8e). Marcelino a finalement marqué le but décisif à la 84e minute, offrant ainsi à l'Espagne son premier titre majeur.

Le championnat d'Europe 1964 s'est déroulé, comme en 1960, selon un système à élimination directe. Vingt-neuf équipes ont pris part à la phase de qualification. Comme l'année précédente, une équipe, la Grèce, s'est retirée pour des raisons politiques, la sélection hélénique refusant d'affronter l'Albanie communiste.

1968 (Italie): Italie - Yougoslavie 1-1 (ap) / 2-0 lors d'un second match

A partir de 1968, le championnat d'Europe ne s'appelait plus «Coupe d'Europe des nations», mais officiellement «Championnat d'Europe». Et c'est l'Italie – pays hôte – qui a remporté le titre. Lors de la finale au Stadio olympico de Rome, l'Italie et la Yougoslavie se sont quittées sur un score de 1-1 après prolongation, Dragan Dzaljic (40e) ayant ouvert la marque pour les Yougoslaves avant qu'Angelo Domenghini (78e) n'égalise pour les Italiens.

Publicité

Comme le règlement ne prévoyait pas encore de tirs au but à l'époque, un second match a été organisé deux jours plus tard. Une partie remportée par l'Italie par 2 buts à 0. Des réussites de Luigi Riva (12e) et Pietro Anastasi (32e) ont ainsi permis à la Squadra Azzurra de remporter son premier titre européen. Il s'agit de la seule finale d'un Euro ou d'une Coupe du monde à avoir nécessité un second match. Fait encore plus fou: l'issue demi-finale du championnat d'Europe 1968 entre l'Italie et l'Union soviétique (0-0 ap) a été décidée à pile ou face.

Avec le changement de nom de la compétition, un nouveau mode a également été introduit. Les qualifications se sont déroulées pour la première fois sous forme de phase de groupes. Les 31 pays participants ont été répartis en huit groupes, les vainqueurs des groupes disputant les matches suivants dans un format à élimination directe. Mais là aussi, seules quatre équipes ont participé à la phase finale.

1972 (Belgique): Allemagne de l'Ouest- URSS 3-0

L'Allemagne de l'Ouest a remporté le titre en 1972. Lors de la finale, qui s'est déroulée au stade du Heysel à Bruxelles, l'équipe nationale allemande s'est imposée sur un score de 3-0 face à l'Union soviétique. Il faudra attendre 2012 pour qu'une finale d'Euro se solde par un résultat aussi net (victoire 4-0 de l'Espagne face à l'Italie). Gerd Müller, auteur d'un doublé (27e et 58e), et Herbert Wimmer ont permis à la Mannschaft de remporter son premier titre européen.

A noter que c'est à partir de l'Euro 1972 que les tirs au but ont été introduits.

Publicité

1976 (Yougoslavie): Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest 2-2 (5-3 tab)

La finale de 1976 s'est décidée aux tirs aux buts, quatre ans seulement après leur introduction. Une séance que la Tchécoslovaquie remportée 5-3 face à l'Allemagne de l'Ouest au stade de l'Étoile rouge à Belgrade. Dans le temps réglementaire, la Tchécoslovaquie avait mené 2-0, grâce à des buts de Jan Svehlik (8e) et Karol Dobias (25e). Mais Dieter Müller a marqué le but de l'espoir à la 28e minute, avant que Bernd Hölzenbein ne sauve sa nation d'une tête à la 90e minute et envoie son équipe en prolongations, lesquelles n'ont pas donné lieu au moindre but.

Lors de la séance de tirs au but, Uli Hoeness a eu le malheur d'envoyer le ballon bien au-dessus du but alors que le score était de 3-4. Antonin Paneka a ensuite forcé la décision en exécutant un lob plein centre. Un geste incroyablemement culloté qui a trompé le gardien de but allemand Sepp Maier. Depuis, ce geste porte le nom de son premier auteur. «Si cela avait été possible, je l'aurais fait breveter», plaisanta un jour Panenka.

1980 (Italie) Allemagne de l'Ouest - Belgique 2-1

En 1980, l'Allemagne de l'Ouest a remporté le titre européen pour la deuxième fois de son histoire en battant la Belgique 2-1 au Stadio olympico de Rome. Le capitaine allemand Horst Hrubesch a ouvert la marque pour l'Allemagne (10e) et a marqué le but de la victoire de la tête (88e). Une réussite survenue 13 minutes après l'égalisation de René Vandereycken (75e) avait égalisé pour les Belges en transformant son penalty, lequel avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre, la faute ayant été commise à l'extérieur la surface de réparation allemande.

Lors de l'Euro 1980, le nombre de participants à la phase finale a été augmenté. Au lieu de quatre équipes, les huit vainqueurs de leur groupe de qualification ont participé à la phase finale. Celle-ci fut à nouveau divisée en deux groupes, les deux vainqueurs de groupe se rencontrant finalement en finale.

Publicité

1984 (France): France - Espagne 2-0

En 1984, la France est devenue championne d'Europe dans son propre pays à la faveur de sa victoire 2-0 en finale face à l'Espagne, au Parc des Princes. Michel Platini a d'abord mis les Français sur les rails après un coup franc (57e). Puis, à la 90e minute, c'est Bruno Bellone qui a scellé le score et offert à la France son premier titre dans un grand tournoi.

1988 (Allemagne): Pays-Bas - URSS 2-0

Les Pays-Bas ont remporté leur premier titre européen en 1988. Les Oranje ont battu l'Union soviétique 2-0 au stade olympique de Munich. Ruud Gullit, le capitaine des Pays-Bas, a ouvert le score d'un coup de tête (33e), Marco van Basten a ensuite aggravé le score à la 54e minute d'une volée de rêve. Le couronnement d'une génération dorée et le tout premier grand titre pour cette grande nation de football.

1992 (Suède) Danemark - Allemagne 2-0

Danish dynamite! En 1992, le Danemark a battu l'Allemagne 2-0 au stade Ullevi de Göteborg, grâce à John Jensen (18e) et Kim Vilfort (78e), qui a inscrit par la même occasion le 200e but de l'histoire de l'Euro. Les deux buteurs et leurs coéquipiers sont devenus des véritables héros au Danemark. Et pour cause! Les Danois ne devaient pas participer au tournoi. Ce n'est que grâce au forfait de la Yougoslavie, disqualifiée en raison de la guerre éponyme, que le Danemark a pu être repêché en dernière minute.

C'est à l'Euro en Suède, que les noms de famille des joueurs ont été inscrits sur les maillots pour la première fois dans un tournois international.

Publicité

1996 (Angleterre): Allemagne - République tchèque 2-1 (but en or)

L'Allemagne a remporté son troisième Euro en 1996. Les Allemands ont battu la République tchèque au stade de Wembley à Londres 2-1 après prolongation. Après 59 minutes, Patrik Berger a transformé un penalty pour les Tchèques. Mais l'entraîneur allemand de l'époque, Berti Vogts, a réagi à ce but en faisant entrer Oliver Bierhoff, qui a égalisé de la tête quatre minutes seulement après son entrée en jeu. Au cours des prolongations, Bierhoff a marqué le premier but en or de l'histoire, faisant de l'Allemagne le champion d'Europe.

Le nombre de participants a encore doublé lors à l'Euro 1996: au lieu de huit équipes, seize sélections ont participé à la phase finale, faisant passer le nombre de groupes de deux à quatre. Grâce à cette extension, la Suisse a pu participer pour la première fois de son histoire à une phase finale européenne.

2000 (Belgique/Pays-Bas): France - Italie 2-1 (but en or)

L'Euro 2000 a été marqué par le triomphe de la France, qui a renversé son match contre l'Italie à la dernière minute au stade Feyenoord de Rotterdam. Jusque dans les arrêts de jeu, l'Italie menait grâce à un but inscrit par Marco Delvecchio à la 55e minute. Mais quelques secondes avant le coup de sifflet final (94e), Sylvain Wiltord a égalisé et envoyé son équipe en prolongation. David Trezeguet a finalement marqué le but en bor d'une superbe reprise de volée à la 103e minute.

Alors championne du monde en titre, la France est devenue, grâce à son triomphe face à l'Italie, la première équipe à réaliser le doublé Euro/Coupe du monde.

Publicité

2004 (Portugal): Grèce - Portugal 1-0

La plus grande surprise de l'histoire de l'Euro: la Grèce a remporté le trophée en 2004 en s'imposant 1-0 fance au Portugal, pays hôte, à l'Estadio da Luz de Lisbonne. La sélection hélénique a réalisé ce fantatisque exploitt grâce à un but d'Angelos Charisteas à la 57e minute.

C'est d'ailleurs la première fois qu'un match d'ouverture a été rejoué en finale. Pour la première fois dans l'histoire de l'Euro (première édition à part), deux équipes qui n'avaient jamais atteint la finale auparavant se sont affrontées au dernier stade de la compétition.

2008 (Suisse/Autriche): Espagne - Allemagne 1-0

Lors de la finale de l'Euro 2008 au stade Ernst Happel de Vienne, l'Espagne a battu l'Allemagne 1-0, le but de la victoire ayant été inscrit par Fernando Torres à la 33e minute. Grâce à cette victoire contre les Allemands, la Furja Roja a remporté son deuxième championnat d'Europe.

L'Euro 2008 a été un conte de fées pour Ivan Klasnic. Le Croate a marqué contre la Pologne (1-0), 15 mois après avoir subi une transplantation de deux reins. Les supporters des Pays-Bas ont également fait sensation en Suisse. Près de 100'000 fans Oranje se sont rendus au Wankdorf pour assister au match des leurs favoris contre la France (victoire 4-1 des Néerlandais), doublant ainsi brièvement la population de la Ville fédérale.

Publicité

2012 (Pologne/Ukraine): Espagne - Italie 4-0

L'Espagne, tenante du titre, a battu l'Italie 4-0 en finale de l'Euro 2012 au stade olympique de Kiev et est devenue championne d'Europe pour la troisième fois. Les Ibères avaient déjà pris l'avantage avant la pause grâce à des buts de David Silva (14e) et Jordi Alba (41e). Du côté italien, Thiago Motta a dû quitter le terrain sur blessure à la 61e minute. Comme la Squadra Azzurra avait procédé à tous ses changements, elle a dû jouer en infériorité numérique. Fernando Torres (84e) et Juan Mata (89e) ont alors aggravé le score.

L'Espagne a été la première équipe à défendre son titre en 2008 et, en remportant la Coupe du monde 2010, elle est devenue le premier pays à remporter trois grands tournois d'affilée. Fernando Torres a également été le premier joueur à marquer un but dans deux finales consécutives.

2016 (France): Portugal - France 1-0 (ap)

En 2016, le Portugal est monté sur le toit de l'Europe. Les Lusitaniens ont battu la France, pays hôte, 1-0 après prolongation au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris. L'unique but de la soirée a été marqué par Eder à la 104e minute. Le fait que le Portugal doive jouer les prolongations en finale n'a supris personne. Et pour cause. La Seleção n'a remporté qu'une seule victoire dans le temps réglementaire, en demi-finale contre le pays de Galles (2-0).

Le Portugal a dû digérer un choc très tôt dans la finale, la star Cristiano Ronaldo ayant dû être remplacée dès la 25e minute. Mais sur le banc, CR7 s'est soudainement mis à donner plus d'instructions que son entraîneur Fernando Santos.

Publicité

Pour l'Euro 2016, le nombre de pays participants a de nouveau été augmenté. Au lieu de 16, 24 équipes, réparties en 6 groupes, ont pris part à la phase finale.

2021 (dans toute l'Europe): Italie - Angleterre 1-1 (3-2 tab)

L'Euro 2020 a été reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. L'Italie est devenue championne d'Europe pour la deuxième fois en battant l'Angleterre aux tirs au but à Wembley, à Londres. Dans son stade, l'Angleterre a ouvert le score dès la 2e minute par Luke Shaw. Mais Leonardo Bonucci a égalisé à la 67e minute.

Lors de la séance de tirs au but, le gardien italien Gianluigi Donnarumma s'est mué en héros en repoussant les tentatives de Jadon Sancho et Bukayo Saka, tandis que Marcus Rashford, entré en jeu juste avant la séance de tirs au but, a vu son tir heurter le poteau gauche.

Mais cette journée restera également dans les mémoires pour le chaos qui a régné avant et pendant le match autour du stade de Wembley, qui affichait complet. Des milliers de supporters ont tenté d'envahir le stade sans billets et ont forcé les barrières. De violents affrontements et des bagarres ont éclaté. Les agents ont finalement réussi à repousser la meute. Quelques supporters ont tout de même réussi à entrer dans le stade... sans billet.

Publicité

2024 (Allemagne): Espagne - Angleterre

Pour la quatrième fois de son histoire, l'Espagne a remporté l'Euro. À Berlin, la troupe de Luis de la Fuente a triomphé face à l'Angleterre et a ainsi remporté tous ses matches dans cette 17e édition. Dimanche soir, la délivrance est venu du pied de Mikel Oyarzabal, buteur décisif à la 86e minute. Avant cela, Nico Williams avait ouvert le score au retour des vestiaires (47e) et Cole Palmer avait égalisé pour l'Angleterre (73e).

Ce succès en 2024 fait de l'Espagne la première nation à remporter quatre Euros dans l'histoire de la compétition. Mieux pour les Espagnols, ils ont gagné cinq des six finales d'un tournoi majeur qu'ils ont disputées. La seule défaite: en 1984 face à la France.