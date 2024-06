«Il doit se reposer, mais s'en sortira»

Barnabas Varga est resté longtemps au sol.

Blick Sport

C'est jusqu'à présent le plus grand moment de frayeur de l'Euro: le Hongrois Barnabas Varga reste inconscient au sol après un duel contre le gardien écossais Angus Gunn. Les joueurs et les médecins de l'équipe se précipitent. Avec un paravent, le joueur de Ferencvaros est transporté hors du terrain.

Le diagnostic: plusieurs fractures au visage et une commotion cérébrale. Depuis l'hôpital de Stuttgart, son amie Laura Skrapits prend également la parole sur Instagram et remercie tout le monde pour le soutien et les messages bienveillants: «Barni a bien supporté l'opération. Il devra se reposer un peu, mais il s'en sortira.» Elle poste à cet effet une photo d'elle tenant la main de son bien-aimé. Comme l'a indiqué la fédération hongroise, l'attaquant pourra quitter l'hôpital dès mercredi. Par contre, l'Euro semble bien terminé pour lui – et ce même si la Hongrie accède aux huitièmes de finale.