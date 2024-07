L'Euro était son dernier tournoi. Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre.

Cédric Heeb

Après presque huit ans, 102 matches et deux finales de l'Euro, c'est fini: Gareth Southgate n'est plus le sélectionneur de l'Angleterre.

«Ce match contre l'Espagne était mon dernier», annonce l'homme de 53 ans dans un communiqué publié par la fédération. «Ce fut un honneur pour moi.» Il dit avoir toujours donné le meilleur de lui-même, mais «il est temps de changer et d'ouvrir un nouveau chapitre».

En 2011, Southgate a rejoint la fédération, d'abord en tant que coordinateur des jeunes, puis en tant qu'entraîneur des moins de 21 ans à partir d'août 2013. Trois ans plus tard, il a pris en charge l'équipe A. En un peu plus de 100 matchs, il a conduit les Three Lions à deux finales de l'Euro, une demi-finale de la Coupe du monde (2018) et un quart de finale de la Coupe du monde (2022). Avec une moyenne de 2,08 points, il est le troisième entraîneur le plus performant de l'histoire de l'Angleterre derrière Fabio Capello (42 matches, 2,19 points) et Sam Allerdyce, qui n'a toutefois été sur la touche qu'un seul match, qu'il a remporté.

«Merci pour tout!»

«J'ai été soutenu par des personnes brillantes que je remercie de tout cœur», poursuit Gareth Southgate. Il dédie son plus grand merci à Steve Holland, qui l'a accompagné en tant qu'assistant depuis les moins de 21 ans: «Je n'aurais pas pu rêver mieux.»

A l'avenir, il encouragera désormais les Three Lions en tant que fan: «J'ai hâte de voir les joueurs créer d'autres moments spéciaux et inspirer le pays tout entier. Merci, l'Angleterre – pour tout!»