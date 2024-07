La Suisse dans le top 5 des amendes à l'Euro

«The Athletic» a révélé les nations les plus touchées par les amendes depuis le début de l'Euro 2024. Et la Suisse occupe le 5e rang de ce classement.

Les supporters suisses ont lancé des verres contre la Hongrie.

Blick Sport

Après la Coupe du monde en hiver au Qatar et l'Euro 2021 placé sous le signe du Covid, la cuvée 2024 du championnat d'Europe suscite l'enthousiasme avec une ambiance électrique dans les stades. Mais le fait que tous les supporters ne se comportent pas toujours correctement est malheureusement aussi une réalité. Ainsi, selon «The Athletic», l'UEFA a déjà dû infliger des amendes d'un montant arrondi à 1,3 million à 21 fédérations nationales. La Suisse occupe la 5e place du classement des amendes – près de la moitié des presque 92'000 francs étant à mettre sur le compte de jets de gobelets extatiques lors du match d'ouverture contre la Hongrie.

Les fédérations croate et albanaise ont dû mettre la main au porte-monnaie en raison de la mauvaise conduite de leurs supporters. L'UEFA leur a demandé de payer pour des chants de supporters diffamatoires à l'égard de la Serbie. De son côté, la fédération serbe occupe la troisième place et la Turquie est également devancée par la Suisse. Seules la France, la Slovaquie et l'Espagne n'ont pas encore été sanctionnées par l'UEFA.