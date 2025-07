Les Espagnoles ont évolué une bonne classe en-dessus de l'équipe de Suisse et de Sydney Schertenleib. Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'Espagne a manqué deux penalties, a trouvé trois fois le poteau et s'est imposée 2-0. Autant le dire tout de suite: la victoire de la Roja face à la Suisse ce vendredi soir dans un stade du Wankdorf une nouvelle fois fantastique (30'000 spectateurs enthousiastes) est amplement méritée. La Nati ne peut pas avoir de regrets dans cette partie lors de laquelle elle a tout donné, tout tenté, mais n'a jamais eu l'occasion de croire à la qualification.

La Suisse a cependant tenu plus d'une heure, se montrant extrêmement disciplinée défensivement pour contrer cette équipe espagnole largement favorite et qui n'a pas usurpé son statut. Les Suissesses ont été admirables de bravoure et de détermination, mais, dans les faits, n'ont fait que repousser l'inéluctable. Elle sortent cependant très dignement de leur Euro et peuvent être largement fières d'elles.

Le plan de Pia Sundhage était clair

L'affaire aurait pu être pliée dès la 8e minute, avec cette faute de Nadine Riesen sur Mariona Caldentey, mais l'Espagnole a voulu se faire justice elle-même et transformer le penalty, qu'elle a bien mal tiré du mauvais côté du poteau de Livia Peng. La Suisse a tenté de reprendre ses esprits après cette entame furieuse, et a proposé un match très cohérent, fidèle au plan de jeu de Pia Sundhage, laquelle avait aligné son équipe en 4-4-1-1, un système très compact pour tenter de limiter, autant que faire se pouvait, la domination espagnole au coeur du jeu. Et, c'est à relever, la Suisse a tenu le 0-0 jusqu'à la 65e.

Alayah Pilgrim entre et se montre tout de suite dangereuse

L'heure de jeu a cependant été folle, des deux côtés, avec un double poteau en deux secondes pour l'Espagne (61e) et, dans la foulée ou presque, l'entrée en jeu d'Alayah Pilgrim, laquelle s'est procurée une immense occasion littéralement cinq secondes après son apparition grâce à un tir surpuissant et bien cadré (62e)!

L'occasion de but la plus dangereuse pour la Suisse, sur ce tir d'Alayah Pilgrim. Photo: IMAGO/Shutterstock

La Roja a commencé alors à se dire qu'il fallait tout de même penser à ouvrir la marque, même si elle avait le contrôle du jeu, et qu'il valait mieux se mettre à l'abri de tout fait de jeu ou de toute contre-attaque éventuelle. Les Espagnoles ont alors proposé une merveille d'action, une de plus, pour décaler Athenea Del Castillo dans les seize mètres. Le plat du pied de la numéro 10 espagnole, entrée elle aussi peu avant, n'a laissé aucune chance à Livia Peng, laquelle avait été héroïque jusque-là (65e, 1-0). L'Espagne prenait les devants dans cette partie et continuait à imposer son jeu de possession, diabolique et lancinant. La Suisse, même menée au score, continuait à courir derrière ce ballon toujours aussi insaisissable.

Livia Peng détourne un penalty d'Alexia Putellas

Les Espagnoles ont même rapidement doublé la mise grâce à Claudia Pina, dont le tir enroulé dans la lucarne était absolument splendide (70e, 2-0), mais les Suissesses ont réclamé, en vain, une faute sur la capitaine Lia Wälti à la récupération du ballon. L'affaire était pliée, les dernières vingt minutes allaient juste servir à la Nati pour sortir dignement de son tournoi. Cela a été le cas, Livia Peng se permettant même le luxe de dévier un penalty d'Alexia Putellas dans les derniers instants pour garder le score à 2-0. Pas de quoi perturber l'Espagne, qui retrouvera la France ou l'Allemagne en demi-finale.

Les Suissesses, elles, ont longtemps célébré après leur public après le coup de sifflet final. La fierté dominait sur la déception et elles avaient bien mérité cette ovation de la part du Wankdorf. De toute façon, sur ce match, il n'y a vraiment aucun regret à avoir tant la qualification suisse n'a jamais vraiment été une option au vu de la domination espagnole.