Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle boulette! Elvira Herzog a eu tout le temps de voir arriver la frappe, certes puissante, de Selma Bacha, vendredi à Saint-Gall. La trajectoires était flottante, d'accord, mais tout de même: la gardienne de la Nati peut s'en vouloir, jamais elle n'aurait dû encaisser ce but.

«Les deux buts que nous avons pris étaient évitables», a pesté Pia Sundhage après la partie. Contente du comportement défensif de son équipe, la sélectionneure l'était moins concernant les deux buts marqués par les Bleues. «On a bien pressé, on les a mises en difficulté. Elles n'ont pas eu tellement d'occasions, au total. Mais on a encaissé deux buts et nous ne pouvons pas nous en satisfaire», a assuré la Suédoise, laquelle n'a pas souhaité pointer sa gardienne du doigt.

Un débriefing avec l'entraîneure des gardiennes

Ainsi, questionnée sur la pertinence d'un changement à court terme, dès mardi en Islande, la sélectionneure a soutenu sa portière. «Elvira est notre numéro 1. Je n'ai pas encore parlé avec notre entraîneure des gardiennes, mais à l'heure où je vous parle, à ce moment précis, Elvira est notre numéro 1», a répondu Pia Sundhage avec honnêteté. Le message est clair: à trois mois de l'Euro, elle n'entend pas changer de gardienne titulaire, mais restera attentive.

Les autres options pour ce rassemblement sont Nadine Böhi, du FC Saint-Gall, et surtout Livia Peng, la gardienne du Werder Brême. Au vu des paroles de Pia Sundhage ce vendredi après la rencontre, il semblerait logique qu'elle accorde à nouveau sa confiance à Elvira Herzog, mais celle-ci serait bien inspirée de réussir une performance de qualité à Reykjavik mardi. Tant pour elle que pour l'équipe de Suisse.