Alisha Lehmann et ses coéquipières n'ont que du bien à dire de Johan Djourou. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

«Rendre au football tout ce qu’il m’a apporté.» En juillet 2024, lors de sa présentation en tant que nouveau coordinateur sportif, Johan Djourou avait dit qu’il souhaitait que cet Euro soit «une grande fête pour tout le monde». Également gestionnaire de projet pour le programme d'impulsion Footura+, le Genevois s’investit à fond pour que «ce tournoi à domicile laisse une impression durable sur le football féminin en Suisse».

On ne peut pas encore savoir quel héritage laissera ce Championnat d’Europe 2025, mais, douze mois après sa nomination dans le staff, l’ancien international remplit parfaitement son rôle du côté des joueuses. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. «Johan Djourou est vraiment très important pour nous, résume Alisha Lehmann. Il a déjà vécu ce que l’on est en train de vivre (ndlr: elle fait référence à l'Euro 2008 en Suisse et Autriche). C’est vraiment bien de pouvoir échanger avec lui.» Un avis partagé par ses coéquipières.

Le Genevois est apprécié par les joueuses. Photo: TOTO MARTI

«Il est très accessible, confirme la jeune Noemi Ivelj, 18 ans. Si on va lui poser des questions, il nous apporte son expérience et nous donne des conseils, que ce soit sur le terrain ou en dehors.» La future milieu de terrain de l’Eintracht Francfort prend comme exemple la position du corps en phase défensive pour illustrer ce que le Genevois lui a permis de corriger. Il est un modèle dont les plus jeunes peuvent s’inspirer.

«Il sait ce qu’on ressent»

Les joueuses plus expérimentées n’hésitent pas, elles non plus, à aller lui demander des manières de s’améliorer. «Il était très fort dans le jeu de tête, explique Viola Calligaris. Alors je lui ai demandé des conseils pour m’améliorer.» Le Genevois lui a dit de faire attention à sa jambe d’appui. «Et ensuite, quand tu vois que ça marche, cela te donne encore plus confiance.» La défenseure de la Juventus loue aussi ses qualités humaines: «Il est très calme et toujours positif. C’est bien d’avoir quelqu’un comme lui dans l’équipe. Il a tout vécu, il sait ce qu’on ressent sur le terrain et en dehors.»

Johan Djourou avait failli devenir l'entraîneur des Suissesses. En tout cas, c'était pour remplir cette fonction qu’il avait envoyé son CV à l’ASF après le départ d'Inka Grings. Si c'est Pia Sundhage qui a finalement été choisie, la collaboration entre les deux fonctionne bien. La Suédoise est contente de pouvoir s’appuyer sur quelqu’un qui a porté le maillot d’Arsenal durant 9 ans et qui compte 76 sélections avec la Nati. «Il est avec les joueuses, il est avec le staff, explique la Suédoise. Grâce à son expérience, il apporte beaucoup dans les vestiaires, où il n'y a pas assez de prises de parole. Les histoires qu'il partage peuvent être utilisées pour inspirer l'équipe.» Et lui permettre d’atteindre les quarts de finale de l’Euro?